Isparta Belediyesi karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 80 iş makinesi ve 350 personelle sahada hizmet veren belediye ekipleri, Fen İşleri Müdürlüğündeki Koordinasyon Merkezinden anında yönlendiriliyor.Öncelikli olarak ana arterler, hastane önleri, otobüs güzergahları, pazaryerlerinde sabah 04.30 itibariyle başlayan çalışmalarda, trafiğe kapalı herhangi bir yol ve olumsuzluk bulunmuyor.Isparta Belediyesi Karla Mücadele Acil Eylem Planı kapsamında iş makinesi ve araçlarla kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmaları yapılırken, 350 yaya personelde kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını sürdürdü.Tüm bu çalışmaların yanı sıra iş makineleri Fen İşleri Müdürlüğündeki Isparta Belediyesi Koordinasyon Merkezinden anlık takip edilerek, yönlendirmeler yapıldı. Cenazesi bulunan aileler, diyaliz hastası olan vatandaşlar gibi acil ihtiyacı bulunan vatandaşlara da anlık yardımcı olundu.