Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 4006 Tübitak Bilim Fuarının Açılışı Yapıldı

Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından gerçekleştirilen ''TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI''nın açılışı İl Millî Eğitim Müdür Vekilimiz Sayın Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ’nün katılımlarıyla gerçekleştirildi. Fuar salgın koşullarına uygun olarak okul bahçesinde sosyal mesafeye uygun olarak açıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından fuarda sergilenen projeleri beraberindekilerle birlikte gezen İl Müdür Vekilimiz Sayın Ramazan Tamer BÜYÜKKÜPCÜ, öğrencilerle sohbet ederek projeleri hakkında bilgiler aldı.