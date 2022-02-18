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Aşiyan Gemi Restoran Isparta'da, şehrin en güzel manzaralarından biri olan çayboyunda benzersiz bir yemek deneyimi vaat ediyor.Şehrin muhteşem manzarasını sunan dışarıdaki terası ile çayboyu kenarında yemek yemek için davetkar ama zarif bir ortam sağlar.Çayboyu'nda yürüyün ve yol boyunca birçok ilginç manzara göreceksiniz, ancak hiçbiri Aşiyan Gemi Restoran kadar renkli değil.Özünde bir tekne restoran ikonu tasarımındaki Aşiyan, Isparta'nın kalbinde yemek yemeye güzel bir alternatif ve şehir hayatından uzak dinlendirici bir mola sunuyor.Bir tekne restoranında aradığınız şey çok özel anı ise, Aşiyan Gemi Restoran'ın sunduklarını görmezden gelmekte zorlanacaksınız.14 çeşit çorba, ızgara, serpme kahvaltının yanı sıra, eşsiz deniz ürünleri tabaklarını bir araya getiren bu restoran, çayboyu üzerinde önemli bir noktaya sahiptir.Klasik lezzet kombinasyonlarını kusursuz bir sunum ile sergileyen Aşiyan Gemi Restoran; yemekleri, usta aşçıların dokunuşlarıyla buluşturuyor. En iyi ürünleri kullanan menü favorileri arasında bölgesel kaynaklı etler ve lezzetli yan tabaklar ile taze balık bulunuyor.Şehir hayatından eşsiz bir kaçış sunan Aşiyan Gemi Restoran, aynı zamanda, romantik bir randevu, etkinlik veya bir kutlama için mükemmel bir mekandır.Geniş iç ve dış alanı, yeterli oturma alanına sahip iki güvertesi ile Aşiyan Gemi Restoran benzersiz, samimi ve rahat bir atmosfer sunar.Arkadaşlarınızı, çalışanlarınızı veya müşterilerinizi etkileyecek benzersiz bir yer arıyorsanız, bu restoran tam size göre.Gemide yemek yemek gibisi yoktur. İster limana demirlemiş olsun, ister nehirde sabit bir konumda olsun, Aşiyan Gemi Restoran Isparta'da bu ambiyansı, Akdeniz esintileri taşıyan menüleri ve atmosferi ile sizlere en güzel şekilde çayboyunun göz alıcı manzarasıyla sunmaya hazır.