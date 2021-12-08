İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



Motosikletli Polis Timlerimizin 22.11.2021 ile 07.12.2021 tarihleri arasında yaptığı çalışmalarda;



*2 adet kurusıkı tabanca, 5 adet fişek,

*1 adet ruhsatsız kısa namlulu el yapımı tüfek,

*1 adet tek kırma tüfek ve bu tüfeğe ait 18 adet dolu fişek,

*2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait 7 adet 9 mm fişek,

*5 adet muşta,

*A4 kağıdına emdirilmiş bir miktar uyuşturucu madde,

*5 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan aparatlar ile farklı olaylarda kullanılan 13 adet kesici alet ele geçirilmiş, ayrıca 1217 şahsın GBT kaydı sorgulanarak 12 aranan şahıs yakalanıp adli mercilere teslim edilmiştir.



Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. İletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine sunuyoruz.





