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Isparta’da Kitaplar Gül Açacak! Fuar başlıyor...

Isparta’da Kitaplar Gül Açacak! Fuar başlıyor...
ISPARTA
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5. Kitap Fuarı Kapılarını Açıyor
Isparta’da Kitaplar Gül Açacak
 
Isparta Belediyesi 5. Kitap Fuarı Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde 10 Aralık Cuma günü 210 yayınevi ile 100’ün üzerinde yazarın katılımıyla kapılarını açıyor. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kitap fuarına tüm vatandaşları davet ederek, “Eğitim olmadığı sürece ülkemizi bir adım ileri götüremeyiz, şehrimize katkı sağlayamayız. Bu konuda mücadelemizi veriyoruz.  Belediye olarak biz de fuar gibi etkinliklerle okuma alışkanlığını artırabiliriz” dedi.
 
Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla başlatılacak olan 5. Kitap Fuarı ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’  anısına gerçekleştirilecek. 10-19 Aralık tarihleri arasında Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan fuarın Cuma günü saat 14.00’da resmi açılışı yapılacak. Fuar 09.30-20.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. Birbirinden değerli 100’ün üzerindeki yazar, 10 gün boyunca kitaplarını kitapseverlere imzalayacak, söyleşiler gerçekleştirecek.
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kitap ve eğitimi çok önemsediklerini belirterek, kitap fuarıyla amaçlarının farkındalık oluşturmak ve çocuklara kitap sevgisini aşılayabilmek olduğunu ifade etti. Bir önceki yıl düzenlenen kitap fuarının geri dönüşlerine baktıklarında çok faydalı olduğunu gördüklerine değinen Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Geçen yıl pandemiden dolayı ara vermek zorunda kaldık. Bu duruma üzüldük ama ortam biraz daha normale dönüp, okullarımız da açık olunca çocuklarımızı kitaplarla buluşturmak istedik. Fuarımızın faydalı olacağı inancındayım” dedi.
5. Kitap Fuarı’na 210 yayınevi ve 100’ün üzerinde yazarın katılacağını kaydeden Başkan Başdeğirmen, birbirinden değerleri yazarların kitaplarının imza gününe katılacağını ve söyleşilerde bulunacaklarını söyledi. Başkan Başdeğirmen, “’Bizimde orada olmak istiyoruz’ diyebileceğimiz yazarlarımız gelecek. Türkiye’de sesini duyurmuş, kendi alanında başarılı olan yazarlarımız burada bizimle olacak. Bu imkanlardan çocuklarımız ve ailelerimizin istifade edeceği inancındayım. Kitap Fuarı düzenlemek bizi de mutlu ediyor” diye konuştu.
Üniversite öğrencilerine yönelik de birçok standın olacağına değinen Başkan Başdeğirmen, “Üniversite öğrencilerimiz de kitap alacaklar. Sayın valimiz, kaymakamlarımız, ilçe ve belde belediye başkanlarımızla irtibat kurduk. Sadece şehir merkezi olarak düşünmüyoruz. Bir önceki yıl düzenlediğimiz fuara Burdur ve Afyonkarahisar’ın ilçelerinden gelenler oldu ve çok beğendiklerini söylediler. Bu kez daha farklı yapmaya çalışıyoruz. İlçelerimiz, köylerimiz ve beldelerimizden öğrencilerimizi fuarımıza getireceğiz. Ailelerinden izin alarak, pandemi kuralları içerisinde bulundukları köy ve yerlerden alarak şehir merkezine getireceğiz. Isparta’da bu fuarı gördükten ve ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra ailelerine teslim edeceğiz.  Şehir merkezinde arzu eden okullarımızdaki öğrencilerimizi de biz getireceğiz. Daha fazla insanımız bu fuardan yararlansın düşüncesiyle böyle bir katkı sunacağız” ifadelerini kullandı.
Isparta’daki yazar ve şairlerin kendileri için ayrı bir değer olduğunu kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, yerel yazar ve şairlerin fuara davet edildiğini bildirdi. Yerel yazar ve şairlerin 4. Kitap Fuarı’ndan çok memnun kaldıklarını belirten Başkan Başdeğirmen, “‘Daha önceleri açılan fuarlarda bizlere yer verilmiyordu, siz bize yer verdiniz’ diyerek memnuniyetlerini belirtmişlerdi. Ispartalı yazarlarımızın burada vatandaş ve öğrencilerimize kendilerini anlatmaları bizim için çok önemliydi.  Bu fuarda Ispartalı yazarlarımıza bir önceki yıl düzenlenen fuarda verdiğimiz stantların 3 katı fazlasını veriyoruz. Burada daha fazla etkin olmalarını istiyoruz. Fuarda olmak isteyen kamu kurumlarımızın stantlarını da veriyoruz. Tanıtıcı, öğretici farklı çalışmalar yapacağız” dedi.
Önceki kitap fuarına göre Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’ndeki mescit ve konferans yerleri için düzenleme yaptıklarını ifade eden Başkan Başdeğirmen, fuar merkezinin arka kısmında bulunan otopark, mescit, tuvalet ve konferans salonuna giden bir tünel açıldığını ve vatandaşların bu tünel aracılığıyla rahatlıkla oraya ulaşabileceklerini söyledi. Başdeğirmen, seminer ve söyleşilerin o bölümde daha sıcak bir ortamda gerçekleştirileceğini kaydetti.
Kitap Fuarı düzenleme amaçlarından birinin de vatandaşların daha uygun rakamlara istedikleri kitaplara ulaşmalarını sağlamak olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Başdeğirmen, “Buradaki rakamlar herhangi bir kitapevi ve mağazaya gittiğinizde alacağınız fiyatın çok altında olacaktır. Fuarlarda kitaplar indirimli fiyatlardan satılıyor. Ayrıca belediye olarak bir katkı sağlayacağız. O da bizim sürprizimiz olacak” dedi.
Başkan Başdeğirmen, 10-19 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek kitap fuarının büyük emeklerle gerçekleştirileceğini belirterek, “Yayınevleri ve yazarlarımız farklı illerden geliyorlar. Amaçları gittikleri bölgeye eğitimle alakalı katkı sağlamak. Eğitim olmadığı sürece ülkemizi bir adım ileri götüremeyiz, şehrimize katkı sağlayamayız. Eğitim olmazsa çocuklarımızın çok önemli konularda devletimize desteğini sağlayamayız. Diğer ülkelere karşı gücümüzü artırabiliriz. En önemli gücümüz okumak ve eğitimden geçiyor. Bu konuda mücadelelerimizi veriyoruz. Bakanlığımız, valiliğimiz en önemli şekilde eğitimin artması için çalışmalar yapıyor. Belediye olarak biz de fuar gibi etkinliklerle okuma alışkanlığını artırabiliriz. Okudukça bir şeyler öğreniyoruz. Okumayan kişinin bilgi dağarcığı ve kelime haznesi çok dardır. Eğer kelime haznesini, bilgi dağarcığımızı artırmak ve ülkemiz ile ailemize faydalı olmak istiyorsak mutlaka okumak zorundayız. Vatandaşlarımızdan mutlaka çocuklarını fuara getirmelerini ve 10 günlük süre içerisindeki değişik etkinliklerin hepsine katılabilmelerini arzu ettiğimi söylemek istiyorum. Fuarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” görüşlerinde bulundu.
 
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