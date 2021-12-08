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​''Benim Kulübüm Yeşilay'' projesi Isparta’da devam ediyor

​''Benim Kulübüm Yeşilay'' projesi Isparta’da devam ediyor
ISPARTA
G.Tarihi: 08.12.2021 12:46
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"Benim Kulübüm Yeşilay" projesi Isparta’da devam ediyor
 
İlkokul ve ortaokul öğrencilerinde Yeşilay’ın tanınırlığını ve bilinirliğini artırmak, bağımlılık konusunda bilinç oluşturmak, gönüllüğü yaygınlaştırmak amacıyla uygulanan "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi Isparta’da devam ediyor. Şehit Güngör Dolunay İlkokulu ve Şehit Ferhat Çiftçi İlkokulunda uygulanan proje kapsamında 251 öğrenciyle buluşuldu. Daha önce Şehit Muhsin Kiremitçi Ortaokulunda uygulanmaya başlanan "Benim Kulübüm Yeşilay" projesi 2019 yılında ilçelerde yaygınlaştırılarak Eğirdir, Sav ve Gelendost’ta gerçekleştirilerek 390 öğrenciye ulaşılmıştı.
 
Yeşilay’ın bağımlılıktan uzak sağlıklı nesillerin yetişmesine büyük önem verdiğini belirten Yeşilay Isparta Şube Başkanı Muhammed Said Uyar şunları ifade etti:
 
“Yeşilay olarak alkol, tütün, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarıyla mücadele ediyor; sağlıklı nesillerin yetişmesi hedefiyle çalışmalarımızı var gücümüzle sürdürüyoruz. Bu doğrultuda gençlere yönelik birçok faaliyet gerçekleştiriyor ve gençlerle birlikte birbirinden farklı içerikte çalışmalar yapıyoruz. Gençlerin bağımlılıklardan uzak durmaları ve bu konuda bilinçli bir şekilde mücadelemize destek olmaları hedefiyle ilkokullarda ve ortaokullarda Yeşilay Kulüpleri kuruyor; çocukların böyle önemli bir konuyu farklı etkinliklerle öğrenmesini çok önemsiyoruz. Bağımlılıklarla mücadele kapsamında çocuklarda ve gençlerde farkındalık oluşturduğumuz Benim Kulübüm Yeşilay Projesiyle Isparta’da iki okulumuzda 251 öğrencimizle buluştuk ve daha nice öğrencimize ulaşacağımıza da inanıyoruz. Konuyla ilgili duyarlılık göstererek katkı sağlayan İl Milli Eğitim Müdürümüz Erhan BAYDUR başta olmak üzere emeği geçen idareci, öğretmen, Genç Yeşilay topluluğu üyeleri, tüm eğitim çalışanları ve destekleri için velilerimize teşekkür ediyoruz.  ”
 
Şimdiye kadar binlerce öğrenciye ulaşan proje kapsamında öğrencilere bağımlılıklar hakkında eğitim veriliyor, Yeşilay Kulübü kurulmasına yardımcı olunuyor, ekip çalışmasıyla afiş, resim ve grup halinde büyük boy puzzle yapılması sağlanıyor.
 
Yeşilay Hakkında
1920 yılında faaliyete başlayan Yeşilay, insan onurunu ve saygınlığını temel alan, toplumu ve gençliği ayrım gözetmeden zararlı alışkanlıklardan korumak için çalışan, milli ve ahlaki değerleri gözeterek bağımlılıklarla mücadele eden; ulusal ve uluslararası düzeyde önleyici ve rehabilite edici halk sağlığı ve savunuculuk çalışmaları yürüten bir sivil toplum kuruluşudur. Alkol bağımlılığıyla mücadele hedefiyle kurulmuş; kuruluşundan günümüze bağımlılık türleri arttıkça Yeşilay’ın tüzüğüne yeni çalışma alanları eklenmiştir. Alkolden sonra tütün, madde, kumar ve internet bağımlılığı mücadele alanlarına dâhil olmuştur.
 
Türkiye genelinde 120 Yeşilay şubesi, dünya genelinde 95 Ülke Yeşilayı bulunmaktadır. 2015 yılında YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezi) kurulmuştur. 115 Danışma Hattı ile çağrı merkezi hizmeti vermeye başlayan Yeşilay Danışmanlık Merkezi, şu an Türkiye genelinde ve KKTC’de aktif olarak 104 Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) ile bağımlılık alanında profesyonel psikolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan kadrosu ile psikolojik ve sosyal hizmet desteği sağlamaktadır.
 
Toplumu bağımlılıklardan korumak ve bilinçlendirmek için yaptığı çalışmalarından dolayı Yeşilay, 1934 yılından bu yana “Kamuya Yararlı Cemiyetler” arasında yer almaktadır. BM Ekonomik Sosyal Konsey (ECOSOC) Özel Danışmanlık Statüsüne ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı (EFQM) “Türkiye Mükemmellik Ödülü’ne” sahiptir.
 
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