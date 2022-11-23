ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ



17.11.2022 günü gece saatlerinde Halife Sultan Mahallesi 3418 Sokak üzerinde yaya devriye görevini ifa eden Çarşı Mahalle Bekçisi görevlilerimiz devriye esnasında üzerinde plakası bulunmayan bir motosikleti iterek götürmeye çalışan şahısların durumundan şüphelenmiş, şahısları ve motosikleti sorgulamıştır.

Yapılan kontrol neticesinde motosikletin başka bir şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. Motosiklet sahibinin motosikletini evinin önünde park halinde olduğunu zannettiğini görevlilere bildirmesi üzerine H.E.T ve M.B.G isimli şahıslara motosiklet hırsızlığından adli işlem yapılmış, her iki şahıs da çıkarıldıkları mahkemece TUTUKLANARAK cezaevine teslim edilmiştir.

Değerli hemşehrilerimizin 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı WhatsApp ve BİP iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgiye teşekkür ediyoruz.

Sizlerden gelen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu bilgilerinize sunuyoruz.





