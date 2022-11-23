Adres:

Randevu ve Bilgi için Telefon:

Website:

ispartapilotgarage.com

''ALANIN VE SATANIN GÜVEN NOKTASI'' ISPARTA OTO PLUS ALIM VE EKSPERTİZ MERKEZİ PİLOT GARAGE...

İkinci el otomobil piyasasında normal seyreden piyasarın, yılsonuna doğru hareketlendiği görülüyor.Geçtiğimiz yıllara göre fiyatlarda artış yaşanan ikinci el otomobillerde, şu sıralar hareketlilik hakim.Araç alacaklar ise yeni yılda fiyatlarda artış yaşanacağı düşüncesiyle Kasım sonu itibariyle araç almaya başladı.Isparta Pilot Garage Oto Ekspertiz şubesi yöneticileri araç sahibi olmak isteyenlere yeni yıl öncesinde alışverişlerini yapmaları için çağrıda bulundu.''Yılbaşına bir kaç hafta kala hareketliliğin daha da artacağını öngörüyoruz. Çünkü yılbaşından sonra fiyatların bir tık daha artacağı düşüncesi var. Oto ekspertiz girişleri son 1 ayda ortalama yüzde 40 arttı'' Dedi.Letgo Oto Plus Isparta Alım Noktası Pilot Garage Oto Ekspertiz.