ITSO Başkanı Çelik’ten “24 Kasım Öğretmenler Günü” Kutlama Mesajı

Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. ITSO Başkanı Çelik mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Millet Mektepleri’nin açıldığı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Başöğretmenlik’ unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum.

Her türlü gelişmenin, ilerlemenin ve kalkınmasının temeli eğitimdir.

Ülkemizin her bir köşesinde büyük fedakârlıklar göstererek eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren, çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, çocuklarımıza ve gençlerimize vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini aşılayan, onlara hak, adalet, sevgi, saygı gibi yüce değerleri davranış haline dönüştüren, gelişmeleri, yenilikleri takip edebilecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizi sadece öğretmenler gününde hatırlamak yeterli değildir. Onlara gerekli saygıyı, sevgiyi, önemi ve değeri vermek hepimizin ödevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.



Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Yönetim Kurulu Başkanı Metin Çelik 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. ITSO Başkanı Çelik mesajında şu görüşlere yer verdi:

“Millet Mektepleri’nin açıldığı ve Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ‘Başöğretmenlik’ unvanının verildiği bu anlamlı günde, tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü yürekten kutluyorum.

Her türlü gelişmenin, ilerlemenin ve kalkınmasının temeli eğitimdir.

Ülkemizin her bir köşesinde büyük fedakârlıklar göstererek eğitim-öğretim faaliyetini sürdüren, çocuklarımızın yetişmesinde büyük rol oynayan, çocuklarımıza ve gençlerimize vatan, millet, bayrak ve cumhuriyet sevgisini aşılayan, onlara hak, adalet, sevgi, saygı gibi yüce değerleri davranış haline dönüştüren, gelişmeleri, yenilikleri takip edebilecek nesilleri yetiştiren öğretmenlerimizi sadece öğretmenler gününde hatırlamak yeterli değildir. Onlara gerekli saygıyı, sevgiyi, önemi ve değeri vermek hepimizin ödevidir.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu kutsal görevi yerine getirirken şehit düşen ve hayatını kaybeden tüm öğretmenlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor; sevgi, emek ve özveri ile yeni nesillere yol gösteren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum” dedi.