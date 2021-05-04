Başdeğirmen: “Amacımız, memleketimize hizmettir”

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) Isparta İl Başkanı Erdal Demiralay’ı ziyaret etti. Ziyarette Belediye Başkan Yardımcıları ile sendikanın şube başkanları da yer aldı.Karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken, Memur-Sen Isparta İl Başkanı Erdal Demiralay ziyaretten dolayı Başkan Başdeğirmen ve ekibine teşekkür etti. Demiralay, “Ülkemizin erdemliler hareketi diye tabir ettiğimiz en büyük sivil toplum kuruluşu Memur-Sen’imizin Isparta İl Temsilciliğine yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı şahsım ve arkadaşlarım adına teşekkür ederim. Bizleri ziyadesiyle memnun ettiniz. Allah siz ve ekibinizden razı olsun. Rabbim yardımcınız olsun” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, uzun süredir Memur-Sen’e bir ziyaret gerçekleştirmek istediklerini ve bunun da bugüne nasip olduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, “Amacımız, sizlerle hep beraber memleketimize ihtiyaç olan hizmetleri yerine getirmektir. Isparta ve ülkemiz hepimizin. Birlik ve beraberlik içerisinde gereken çalışmaları yapmamız gerektiği inancındayız. Bu ziyaretlerle sizlerden Isparta’mızın belediyecilik anlamında ihtiyaçlarını ve görüşlerini almak bizim için önemli” görüşlerinde bulundu.