17 Eylül 2022 Cumartesi günü Miryokefalon Zaferi’nin 846. Yıl dönümü etkinliklerine davetlisiniz...
846. MIRYOKEFALON ZAFERİ VE ELMA FESTİVALİ
17 Eylül 2022 CUMARTESİ
10:00 Program Açılışı 10:30 Protokol Konuşmalar»
* Gösteriler - Yarışmalar İkram
Gün Boyu Etkinlikler KONSER
Adres: MIryokefalon (Höyük Tepesi) Kamp Karavan Merkezi Spor Tesisleri ve Mesire Alanı • GELENDOST/ISPARTA
Anadolu'nun Tapusunun Alındığı
Miryokefalon Zaferi’ nin
846. Yılı Kutlama Etkinlikleri
Oğuzhan ALTUNAY
Gelendost Kaymakam V.