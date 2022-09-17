SDÜ Hastanesi Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Demet Gündüz, tiroid mikrodalga ablasyon işlemini gerçekleştirerek Isparta da bir ilke imza attı. Hastanemizde ilk defa Girişimsel Radyoloji Polikliniğinde gerçekleştirilen tiroid mikrodalga ablasyon işlemini 45 yaşındaki hastaya uygulandı, genç hasta tedavi sonrası sağlıkla aynı gün taburcu oldu.Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi Girişimsel Radyoloji Anabilim Dalı Dr.Öğr. Üyesi Demet Gündüz, “Bölgede tek bir merkezde yapılan tiroid mikrodalga ablasyon işlemini ilk kez hastanemizde 45 yaşındaki Dudu Kurtan’a başarı ile uygulandı. İyi huylu tiroid nodüllerinin tedavisi için uygulanan ablasyon işlemi hasta için çok konforlu olmasının yanı sıra genel anestezi ve cilt kesisi olmadan, lokal anestezi ile iğne deliğinden tiroid nodüllerinden kurtulmak mümkün” dedi.Dr. Öğr. Üyesi Demet Gündüz, yapılan işlem ve tedavi hakkında şu bilgileri verdi;“Yapılan bu işlem için Antalya Eğitim Araştırma Hastanesi Radyoloji Klinik Şefi Girişimsel Radyoloji Bölümünden Doç.Dr. Bülent Çekiç destek için yanımızdaydı. İyi huylu tiroid nodüllerinin tedavisi için cerrahiye alternatif olan ablasyon işlemi hasta için çok konforlu. Genel anestezi ve cilt kesisi olmadan, lokal anestezi ile çoğunlukla tek seansta iğne deliğinden tiroid nodüllerinden kurtulmak mümkündür. Kanser hastalarımıza verdiğimiz hizmet gibi; tiroid, meme ve rahimde de bulunabilen iyi huylu kitlelere de benzer tedavi uygulanabilmektedir.”Tedavisinin hiçbir cilt kesisi olmadan yapılmasından dolayı çok mutlu olduğunu ifade eden Dudu Kurtan “SDÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doktor Öğretim Üyesi Demet Gündüz’e ve ekibine sonsuz teşekkür ederim tedavim çok konforlu rahat ve kısa sürede tamamlandı. İşlem sonrası aynı gün taburcu olmam büyük konfor.” dedi.