ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN

24 TEMMUZ BASIN BAYRAMI MÜNASEBETİYLE YAYIMLADIĞI MESAJI



24 Temmuz 1908 tarihinde basında sansürün kaldırılması nedeniyle, her yıl 24 Temmuz günü "Gazeteciler ve Basın Bayramı" olarak kutlanmaktadır.

Basın günümüzde çağdaş ve demokratik hayatın unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı olmuştur.

Basın özgürlüğü kapsamında, kamuoyunu bilgilendirme aşamasında görevlerini yerine getiren yaygın ve yerel basınımız, toplumu aydınlatan, tüm olay ve gelişmeleri bizlere aktarırken, Isparta’mızın ve ülkemizin her alanda gelişmesine, tanıtılmasına büyük katkılar sağlamaktadır.

Göstermiş oldukları bu duyarlılık ve başarılı çalışmalarıyla şehrimize büyük fayda sağlayan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Basın Bayramını candan kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim.

Basın meslek ilkelerine uygun, kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, tarafsız ve objektif bir yayıncılık anlayışı güden Isparta basınının ilimizin gelişmesi adına ne kadar duyarlı ve fedakâr olduğunu biliyorum ve yürekten destekliyorum.

Her zaman olaylara yapıcı yaklaşan, bıkmadan, usanmadan, zor koşullarda gazetecilik gibi meşakkatli bir mesleği fedakârca sürdüren değerli gazeteci arkadaşlarımızın Gazeteciler ve Basın Bayramını kutluyor, basın sektörüne emek veren, akıl ve alın teri akıtan tüm çalışanlara sağlık, başarı ve esenlikler dilerim.