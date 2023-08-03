Isparta'da Minibüs Kazası: Eğirdir Yolu Miskinler Yokuşu'nda Meydana Gelen Kazada 1 Yaralı

Isparta'nın Eğirdir ilçesinde meydana gelen bir trafik kazasında minibüs, Miskinler yokuşu inişinde bariyerlere çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Ali Y. yaralandı.

Dün saat 21.00 sıralarında gerçekleşen kaza, Isparta'dan Eğirdir istikametine seyreden Ali Y. idaresindeki minibüsün kontrolden çıkması sonucu yaşandı. Minibüs, önce sağ, ardından da sol bariyerlere çarparken, çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.

Kaza haberinin alınması üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı sürücü Ali Y., ambulansla Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, bölgedeki güvenlik önlemleri de gözden geçirilecek.