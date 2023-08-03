Isparta İçin YHT Projesi: Ispartakule

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, "Projenin bileşenleri olan Kapıkule gar tevsiatı yapım işinin ihalesi ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Güzergâh üzerindeki 4 adet yeni istasyon yapımı ile Çerkezköy ve Edirne garlarının hızlı tren işletmeciliğine uygun hale getirilmesi ile ilgili ihale yapılacaktır. Projenin Ispartakule-Çerkezköy ve Halkalı-Ispartakule kısımları AYGM tarafından ihale edildi, sözleşmeler imzalandı ve çalışmalar başladı" ifadelerini kullandı.

Türkiye İçin Dev Projede Geri Sayım: Ankara-İzmir Hızlı Treni Yolculuğu 3,5 Saate İnecek!



Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Hasan Pezük, Türkiye'nin büyük vizyon projelerinden biri olan Ankara-İzmir Hızlı Treni'nin önemli bir aşamaya ulaştığını duyurdu. Altyapı çalışmalarında yüzde 57 fiziksel ilerleme sağlanan bu dev proje tamamlandığında, Ankara'dan İzmir'e ulaşım süresi 14 saatten sadece 3,5 saate düşecek.

Hasan Pezük, demiryolu ağının geliştirilmesine yönelik tamamlanan ve devam eden projelerle ilgili bilgi verdi. Şu anda Türkiye'de 11,668 kilometre konvansiyonel hat, 2,032 kilometre Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı ve 219 kilometre hızlı tren hattı olmak üzere toplam 13,919 kilometre demiryolu hattı bulunduğunu belirtti. Bu hatların yüzde 58'inin sinyalli ve yüzde 51'inin elektrikli olduğunu vurguladı.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Tren projesinin başarıyla tamamlandığını hatırlatan Pezük, güzergah boyunca 8 istasyon inşa edilerek Ankara-Sivas arasındaki 405 kilometrelik demiryolu seyahat süresinin 2 saate indiğini ifade etti.

Devam eden projeler arasında önemli bir yere sahip olan Ankara-İzmir Hızlı Tren projesinde ise Banaz-Eşme-Salihli-Manisa arasında yapılan altyapı çalışmalarının yüzde 57 oranında tamamlandığını açıkladı. Bu proje tamamlandığında, Ankara'dan İzmir'e ulaşım mesafesi 824 kilometreden 624 kilometreye inecek ve seyahat süresi YHT ile 3 saat 30 dakikaya düşecek. Böylece, kapasite de dört kat artmış olacak.

Bursa-Osmaneli Hızlı Tren projesinin Bursa-Yenişehir kesimindeki altyapı işlerinin büyük ölçüde tamamlandığını ve projenin geri kalan kısmının da kısa süre içinde tamamlanacağını belirten Pezük, Mersin-Adana-Gaziantep Hızlı Tren projesi kapsamındaki GAZİRAY projesinin tamamlandığını ve hizmete alındığını bildirdi. Ayrıca, diğer projelerde de önemli ilerlemeler kaydedildiğini ve tamamlanma aşamasına gelindiğini açıkladı.

TCDD Genel Müdürü Hasan Pezük, Türkiye'nin demiryolu ağını geliştirmek amacıyla önemli hedefler belirlendiğini ve bu doğrultuda çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Türkiye'nin dört bir yanını demiryolu ağı ile buluşturma hedefleri doğrultusunda, Erzincan-Erzurum-Kars, Antalya-Burdur/Isparta-Afyonkarahisar-Kütahya-Eskişehir, Antalya-Konya-Aksaray-Nevşehir-Kayseri, Samsun-Kırıkkale, Gaziantep-Şanlıurfa-Mardin gibi yeni hızlı tren hatları için planlama çalışmalarının da sürdüğünü ifade etti.

2053 Ulusal Ulaştırma Ana Planı doğrultusunda demiryolu hat uzunluğunun 28,590 kilometreye çıkarılması, yolcu taşımacılığı payının yüzde 0,96'dan yüzde 6,20'ye, yük taşımacılığı payının yüzde 5,08'den yüzde 21,93'e yükseltilmesi, yüksek hızlı tren ve hızlı tren bağlantısına sahip olan il sayısının 8'den 52'ye çıkarılması gibi önemli hedeflerin belirlendiğini belirten Pezük, bu hedeflere ulaşmak için çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü vurguladı.

Ankara-İzmir Hızlı Tren projesi tamamlandığında, Isparta ve Türkiye'nin diğer illeri modern ve hızlı bir ulaşım ağına kavuşacak, seyahat süreleri önemli ölçüde azalacak ve ülkenin demiryolu altyapısı çağdaş bir dönüşüm yaşayacak.

