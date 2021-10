Çocuğu olan herkesi ilgilendiriyor: Erken emekli olmak isteyenlere müjdeli haber geldi

Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan erken emeklilik hayali kuranlar için müjdeli bir haber geldi. Çocuğu olan herkesi ilgilendiren bu gelişme ile SGK, emeklilikte yaş ve prim şartının düşürüldüğünü duyurdu. Sigortalı çalışırken doğum yapan kadınlara en fazla 3 çocuk için borçlanma imkanı tanınacak. 3 çocuğu olan bir kadın, her çocuğa 2 yıl olmak üzere toplamda 6 yıl erken emekli olabilecek.

6 YILA KADAR ERKEN EMEKLİLİK İMKANI

NEREYE, NASIL BAŞVURULUR?

KİMLER BORÇLANMA TALEBİNDE BULUNABİLİR?

DOĞUM BORÇLANMASININ KOŞULLARI NELERDİR?

BORÇLANMA SÜRELERİ

igortalı olarak çalışma hayatına devam etmekte olan kadınlar için en önemli avantajlardan bir tanesi de doğum borçlanması. SGK prim ödemeleri geriye dönük olarak doğum borçlanması kapsamında avantajlar sunuyor. Bu sayede her sene binlerce kadın daha erken emekli olmak için fırsatları elde edebiliyor. Sigortalı bir biçimde çalışma hayatına devam etmekte olan kadınlar için böyle fırsatların verilmesi herkesin hayatını kolaylaştırıyor.Kadınların öncelikle sigortalı bir biçimde çalışma hayatına devam ettikleri sürede doğum yapmaları ve çocukların sağ olması gerekir. En fazla 3 çocuk için borçlanma fırsatları sunulur. Her çocuk için 2 yıl borçlanma fırsatı verilmesinden dolayı sigortalı çalışırken doğum yapan kadınlar tam 6 yıl erken emekli olma haklarını elde edebiliyor.İlk defa 5510 sayılı Kanuna göre hizmet akdiyle çalışanlar ve kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya başlayan sigortalılar, 2925 sayılı Kanuna tabi sigortalılar ile mülga 506 sayılı Kanun, 1479 sayılı Kanun ve 2926 sayılı Kanununa tabi olan sigortalılar ve hak sahipleri, sigortalının en son çalışmasının/hizmetinin geçtiği sosyal güvenlik il müdürlüğüne/sosyal güvenlik merkezine başvurarak,Kamu görevlileri (kamu görevlileri sigortalıları veya hak sahipleri "SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığı Mithatpaşa Caddesi No:7 Sıhhıye/ANKARA" adresine borçlanma talep dilekçesiyle veya e-devlet kanalıyla başvuruda bulunarak doğum borçlanması yapabileceklerdir.Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalının işvereninden belge istenilmeksizin Kurum hizmet kayıtlarından tespiti yapılarak işlem sonuçlandırılacaktır.Doğumdan önce,Hizmet akdine tabi çalışması bulunan kadın sigortalılar (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/1-a ),Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b),Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılan kadın sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) ile bunların hak sahipleri, talepte bulunabilirler.Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için;Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) prim ödenip ödenmediğine bakılmaksızın sigortalılıklarının tescil edilmiş/tahakkuk etmiş olması,Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine getirmesi,Doğumdan sonra adına prim ödenmemesi,Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması, gerekmektedir.Sigortalı kadının doğumdan sonraki sekiz haftalık, çoğul gebelik halinde ise on haftalık süreleri, doğuma üç hafta kalıncaya kadar çalışması halinde, doğum sonrası istirahat süresine eklenen süre dahil toplam istirahat süresi ile birlikte toplam iki yıllık süre borçlanılabilir.Kadın sigortalılar doğum nedeniyle çalışamadıkları en fazla üç defa olmak üzere ikişer yıllık sürelerini (toplamda en fazla 6 yıla tekabül etmektedir.) borçlanabilir.Doğum borçlanması talebinde bulunan kadın sigortalıların doğum yaptığı tarihten sonraadına primi ödenmiş süreler borçlanma hesabında dikkate alınmaz. Prim ödenmiş süreler iki yıllık süreden düşülerek kalan süre borçlandırılacaktırDoğum borçlanması yapılacak sürede çocuğun vefat etmesi halinde vefat tarihine kadar olan süreler borçlanılabilir.İlk doğumunu yaptıktan sonra iki yıl dolmadan ikinci doğumunu yapan kadın sigortalı, ilk doğumdan ikinci doğuma kadar geçen süre ile ikinci doğum için borçlanabileceği iki yıllık sürenin toplamı kadar geçen süreyi borçlanılabilir.