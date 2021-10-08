BİNİCİLİKTE TARİHİ BAŞARI

Milli Gururlarımız Balkan Şampiyonu

İlimizde Binicilik sporunda ilk kez Milli Takıma seçilen Özge Savaş ve antrenör Burak Yeter tarihi başarıya imza attılar.25 Eylül tarihinde Romanya Buftea’da düzenlenen Atlı Dayanıklılık Balkan Şampiyonasında Türk Milli Takımı güçlü rakiplerini geride bırakarak ilk kez hem takım hem bireysel Balkan Şampiyonu olarak tarih yazdı.İlimizi Milli takımda temsil eden Isparta Atlıspor Kulübü sporcusu Özge Savaş ve antrenör Burak Yeter büyük bir başarıya imza atıp, İstiklal Marşımızı dinletti.Binicilik İl Temsilcisi Ümit Yeter ve ilimizin milli gururlarını makamında ağırlayan İl Müdürümüz Murat Gevrek, şampiyonada ülkemizi temsil eden tüm sporcularımıza ve atlarını büyük başarıları için tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.