SAREM Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Su Ürünleri Sağlığı Bölüm Başkanı Veteriner Hekim Tuncay VURAL liderliğinde “Avcılığın Yoğun Yapıldığı Göllerdeki Kerevitlerde Kronik Mantar Hastalıklarının araştırılması” adlı projenin 23-25 Eylül 2021 tarihlerinde Eğirdir Gölünde ön saha çalışması gerçekleşti. Ege Tıp Fakültesi Mikoloji bölümünden Prof. Dr. Süleyha HİLMİOĞLU POLAT ve proje ekibinin katıldığı bu çalışmada, kerevit örneklemesi ve laboratuvar çalışmasının yanı sıra balıkçılarla da görüşülerek saha notları alındı.