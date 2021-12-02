Meydan AVM Otoparkı Tadilat Dolasıyla Kapatılıyor

Cumhuriyet Caddesi esnafıyla bir araya gelen Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Meydan AVM’nin altındaki kapalı otoparkın tadilat amacıyla 10 Aralık’ta kapatılacağını ve AVM yönetimine devredileceğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Müteahhit firma otoparkta gerekli tadilat çalışmalarını yaptıktan sonra burası AVM otoparkı olarak hizmete açılacak” dedi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Cumhuriyet Caddesi esnafıyla bir araya geldi, talep, istek ve önerilerini dinledi. Esnafın merak ettiği ITKM olarak bilinen ve yeni adıyla Isparta Meydan AVM’deki çalışmalar hakkında bilgiler veren Belediye Başkanı Başdeğirmen, Meydan AVM’deki Kültür Merkezi’nin tamamlanarak faaliyete geçmesinin ardından bugüne kadar 15 etkinlik gerçekleştirildiğini ve etkinliklerin devam ettiğini söyledi.Daha önce ekim ayı sonunda Meydan AVM’nin açılabileceğinin ifade edildiğine değinen Başkan Başdeğirmen, firmaların içerideki restorasyon işlemlerini yetiştiremediklerini belirtti. Başdeğirmen, “AVM’ler yılda 2 kez açılırmış. İlki Ekim sonu diğeri Mart ayı sonuymuş. Mağazalar Mart sonunda yazlık kıyafetlerle, Ekim sonunda da kışlık ihtiyaçlar için girerlermiş. Öyle olunca Ekim ayına yetiştiremediler, Mart ayına bıraktılar. Mart için firmaların hepsi çalışıyorlar. AVM’de hepimizin istifade edebileceği alışverişin içerisindeki işletmeler olacak” dedi.Meydan AVM’nin altındaki otoparkın bazı tertibatlarının yapılması gerektiğine değinen Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, “Müteahhit firma çalışmaları tamamlayıp buradan çıkmak istiyor. En son işi de otoparktaki çalışmaları yapmak. Aydınlatmalar yetersiz, aydınlatmalar yapılıyor. Su ve kanalizasyonla ilgili sıkıntılar giderilecek. Yangın söndürme tertibatı otomatik olarak tamamlanacak. Bu şekilde hizmetimize sunulacak” diye konuştu.Otoparkın çalıştırılmasının AVM yönetimine ait olduğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, “Otoparkı biz onlara devrettik. Büyük ihtimalle ücretsiz yapacaklarını tahmin ediyoruz. Her ne kadar mevzuatta 3 saat ücretsiz olma şartı olsa da belki de tamamını ücretsiz yapma durumları var. Esnafımız burayı kullanmaya devam edecek” dedi.Belediye Başkanı Başdeğirmen, Meydan AVM otoparkının 1800 araçlık olduğunu ancak bugüne kadar 1200 araçlık kısmının kullanıldığını belirterek, “Geriye kalan 600 araçlık yer faaliyette değildi. Firma şimdi o kısmı da faaliyete geçiriyor ve kapasiteyi arttırıyor. Böylelikle biraz daha rahatlık sağlanacağı inancındayız. Çalışmaların ardından otoparkımız yeniden Isparta’mızın hizmetine canlı bir şekilde başlayacaktır” görüşlerinde bulundu.