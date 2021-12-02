Engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını artırmak ve topluma kazandırmak amacıyla 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından 3 Aralık günü Dünya Engelliler Günü olarak kabul edilmiştir.Engelli bireylerimizin yaşama sevinçlerini kaybetmeden mutlu bir yaşam sürmelerini sağlamak, tüm vatandaşlarımızla eşit şartlarda ve koşullarda hizmet verebilmek ve her türlü sorunlarına sahip çıkmak devletin ve toplumun en önemli sorumluluklarından biridir.Engelli olmak kesinlikle bir kusur ve kabahat değildir. Engelli olmayan tüm bireyler bir gün engelli bir vatandaş olma potansiyeline sahiptir.şuuruyla hareket eden sosyal devlet anlayışına sahip olarak, engelli olmalarına rağmen, hayat mücadelesi veren ve hayatlarını onurlu bir şekilde geçirmek adına ekonomik ve sosyal hayatın içerisinde olan engelli vatandaşlarımızın desteklenmeleri halinde neleri başarabileceklerini görmek bizlere güç katmaktadır.Devletimiz, engelli vatandaşlarımıza eğitim, sağlık ve istihdam haklarına ait hizmetleri sunmakta, bu kapsamda çıkarılan yasalarla uygulamaya konulan evde bakım hizmetleri, danışmanlık, destek, bakım ve rehabilitasyon hizmetleri, ilimizde de yoğun bir şekilde yürütülmektedir.Hiçbir engelin seçim olmadığını hatırlatıp, daha iyi bir yaşam sürdürebilmelerine, geleceğe daha umutla bakmalarına ve hayattan beklentilerinin karşılanmasına, toplumsal farkındalığın artmasına vesile olması dileğiyle tüm engelli kardeşlerimizin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyor, engelli vatandaşlarımızın ailelerine sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yaşam diliyorum.