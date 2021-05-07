Yalvaç Belediyesi’nin kapanma kararlarını fırsata çevirerek ilçe genelinde başlattığı temizlik seferberliği devam ediyor.Yalvaç Belediyesi tam kapanma kararıyla birlikte ilçenin sakinliğinden yararlanarak hızlandırdığı temizlik çalışmalarını her alanda sürdürüyor. Yalvaç’ı sokak sokak yıkayarak temizleyen Yalvaç İtfaiyesi şimdi de ilçe genelindeki tüm çocuk parklarını köpüklü sularla yıkamak suretiyle hem temizliyor hem de dezenfekte ediyor. Yalvaç Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yapılan açıklamada “kısıtlama kararlarının ardından ilçe genelinde tam anlamıyla bir temizlik seferberliği başlattık. Tüm birimlerimizle uyum içerisinde çalışarak ilçemizi kapanma sonrasına hazırlıyoruz. Zabıta Müdürlüğümüz gece gündüz ilaçlama çalışmalarını, Fen İşleri Müdürlüğümüz ise peyzaj ve yabani otlarla mücadele çalışmalarını devam ettiriyor. Bizde İtfaiye Müdürlüğü olarak kapanma sonrası çocuklarımıza tertemiz ve hijyenik bir ortam hazırlamak adına ilçe genelindeki tüm çocuk parklarını köpüklü sularla yıkıyoruz” denildi.Yalvaç Belediyesi