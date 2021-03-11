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Isparta'da Mehmet Akif Ersoy Kitapları Sergisi

Isparta'da Mehmet Akif Ersoy Kitapları Sergisi
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Bu kapsamda Halil Hamit Paşa Kütüphanesi de envanterinde bulunan Mehmet Akif Ersoy kitaplarından oluşan bir sergi açarak gençlerle buluşturuyor.


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