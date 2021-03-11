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Isparta'da Mehmet Akif Ersoy Kitapları Sergisi
Isparta'da Mehmet Akif Ersoy Kitapları Sergisi
ISPARTA
Tarih:
11.03.2021 15:53
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İstiklal Marşımızın kabul edilişinin 100. yılı, düzenlenen çeşitli etkinliklerle kutlanmaya başladı. Bu kapsamda Halil Hamit Paşa Kütüphanesi de envanterinde bulunan Mehmet Akif Ersoy kitaplarından oluşan bir sergi açarak gençlerle buluşturuyor.
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