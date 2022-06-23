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Isparta’da Evidea heyecanı…

Isparta’da Evidea heyecanı…
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 Isparta’da Evidea heyecanı…
  
Mutfak, ev tekstili, ev dekorasyon, tamamlayıcı mobilya, aydınlatma, banyo, elektrikli ev aletleri, ev ve yaşam kategorilerinde geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Evidea, tüketici dostu mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Isparta’da ilk mağazasını Iyaşpark AVM’nin 1.katında hizmete açan Evidea, açılışa özel kampanyasıyla büyük ilgi gördü.
 
 
Perakende mağaza zinciri ile büyümeye devam eden ve ev yaşam ürünleri kategorisinde 2011 yılından bu yana hizmet veren Evidea, tüketici dostu mağazalarına bir yenisini daha ekledi. Isparta’da ilk mağazasını 23 Haziran’da Iyaşpark AVM’nin 1.katında açan Evidea tüketicilere keyifli bir alışveriş deneyimi sunuyor.
 
Ev dekorasyonunda her ihtiyacı karşılamaya yönelik ürünleriyle kalitesinden ödün vermeyen Evidea, açılışa özel bir kampanya sunuyor. 23 Haziran – 3 Temmuz tarihleri arasında geçerli olan açılış özel kampanyasıyla, elektrikli ev aletleri dışındaki tüm ürünlerde her 400 TL ve üzeri alışveriş yapanlara anında 100 TL indirim kazandırıyor.
 
2025 yılı sonunda çoğunluğu alışveriş merkezlerinde yer alacak 110 mağazaya ulaşmayı hedefleyen Evidea, geniş mağaza konsepti ve zengin ürün yelpazesiyle ev ve yaşam sektörünün lider markalarından olmaya devam ediyor.

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