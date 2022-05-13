-İletişim

Rezervasyon Telefon:

(0246) 218 29 71

instagram

Facebook

Kapalı kapılar ve dört duvar arasında geçirdiğimiz günler geride kaldı! Hâl böyle olunca, arkadaşlarımızla buluşmak veya yemek yemek için dışarı çıktığımızda ise en iyi adres bahçeli kafeler veya restoranlar… Açık hava özlemi yaşayanlar için Isparta'nın en güzel bahçeli mekânlarından biri ise çayboyunun eşsiz güzelliği ile Aşiyan Gemi Restaurant.Her sezon değişen menüleri ile Aşiyan Gemi, sunduğu efane çorbaları ve ızgara çeşitleri ile ve diğer yemek seçenekleriyle de Isparta’nın en favori mekânlarından. Hem yaz hem de kış mevsimlerinde kullanılan bahçesi, sizlere rahatlamanız ve sosyalleşmeniz için benzersiz bir ortam sunuyor.Hem Isparta’da olmak hem Isparta'nın kalabalığından kaçmak isteyenler için Aşiyan Restaurant, yeşillikler içinde hem lezzetli, hem huzurlu, hem de yeşilliklerle dolu bir buluşma noktası oldu.Yeşillikler içinde ister rahatsız edilmeden kitabınızı okuyup kendinizle vakit geçirebilir, isterseniz arkadaş ve iş görüşmelerinizi yapabilirsiniz.Şehirden uzak, huzurlu ve sakin bir atmosfere sahip işletme, en çok meşhur hafta sonu kahvaltılarıyla anılıyor. Ayrıca, belirli bir saatten sonra büyük bahçesinde çeşitli etkinlik organizasyonları da düzenlenebiliyor.Doğayla baş başa kalarak Türk mutfağına açılan menüsünün tadını çıkarabilirsiniz.Çayboyu kıyısında, gemi temalı ve denizin en ikonik simgelerini manzarasında barındıran Aşiyan , merkezi konumuyla çoğu insanın buluşma noktası olan mekân, özellikle arkadaş çevresiyle buluşmak için ideal! Kahvaltıdan akşam yemeğine geniş bir menü sunan Aşiyan Gemi Restaurant, sıcak günlerin vazgeçilmezi.Adeta deniz kenarında mavi ve yeşili birleştirmek için konumlanmış gibi duran Aşiyan, sabahları sevdiklerinizle uzun serpme kahvaltılar yapılabilecek bir ortama sahip. Çayboyu kenarında romantik bir akşam yemeği yemek isteyenler için de tercih edilebilecek bir mekân.