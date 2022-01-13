ŞEHRİN KALBİNE KONUMLANMIŞ MUHTEŞEM BİR GÖRSEL ŞÖLEN MUHTEŞEM BİR RESTORAN

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Rezervasyon Telefon:

(0246) 218 29 71

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Aşiyan Gemi Restoran'ın benzersiz dış cephesi, neredeyse gerçek boyutlu bir gemi gövdesini andırıyor. İçeriye adım attığınızda ise denizde giden bir geminin yeniden tasarlanmış görüntüsünden çok etkileneceksiniz.Ayrıca kulaktan kulağa yayılarak, Isparta'yı popüler bir turistik yer haline getirmeye katkıda bulunan Aşiyan Gemi Restoran'ın çekiciliği o kadar fazladır ki, şehri ziyaret eden yabancı ziyaretçilerin bile nerede olduğunu bulmaları çok kolaydır. Bu da Aşiyan Gemi Restoran'ın hizmet kalitesinin bir başka göstergesidir.Aşiyan Gemi Restoran, lezzeti ve mükemmelliği birleştiren, zengin yemek çeşitliliği ve güçlü kadrosu ile sizlere en kaliteli hizmeti sunmaktadır. Modern iç dizaynı ile yemek zevkinin yanında lezzetinde keyfini çıkarabilirsiniz. Arkadaşlarınızla ve dostlarınızla yemek yerken mükemmel vakit geçirebilirsiniz. Bildiğiniz üzere Türk Mutfağında yemek çeşitliliği çok zengindir. Bu zengin yelpazede çorbalar, ana yemekler, salata çeşitleri, mezeler ve tatlılarda Aşiyan Gemi Restoran'ın menüsünde yerini almıştır. Bu kadar geniş seçeneklerin olduğu mutfakta işinde uzman aşçı kadrosu özenerek hazırladığı yemekleri sizlere sunmaktan mutluluk ve gurur duymaktadır.Eşsiz görsel şöleni ve ambiyansıyla sizde Aşiyan Gemi ile bir lezzet yolculuğuna çıkmak istemez misiniz?