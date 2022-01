BASIN BÜLTENİ 13 Ocak 2022Lokman Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Hatice Öz, 15. Bölge Isparta Eczacı Odası Başkanı Ecz. Esra Nemli Kurtbolat'ı makamında ziyaret ederek Başkan Kurtbolat'a ve yeni yönetim kuruluna "hayırlı olsun" dileklerini iletti.Isparta Eczacı Odası Genel Sekreteri Ecz. Ahmet Burak Deniz, Saymanı Ecz. S. Mustafa Güreşir, Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Havva İnce ve Ecz. Cumhur Aytekin'nin de yer aldığı ziyarette Başkan Kurtbolat ve Ecz. Hatice Öz, eczacılık alanın çözüm bekleyen gündem maddeleri, sağlık sistemi ve post- pandemi süreci hakkında görüş alışverişinde bulundular.Isparta Eczacı Odası Başkanı Kurtbolat, ziyaretle ilgili duyduğu memnuniyet ifade ederek, odanın yeni dönem çalışmaları hakkında bilgi verdi. Pandemi öncesinde mesleki itibarın artırılması ve geliştirilmesine yönelik eğitimlerden çok verim aldıklarını, pandemide ara verdikleri eğitimlere yeniden başlayacaklarını belirten Başkan Kurtbolat, pandemi süresince bakkalların, fırınların bir de eczanelerin açık olduğunu hatırlatarak sağlık hizmeti vermek için ülkenin en ücra köşesine eczane açan eczacılarımızın adının sağlık çalışanlarının haklarının konuşulduğu platformlarda neredeyse hiç geçmiyor olmasını yadırgadıklarını ifade etti.Sağlık uygulamaları tebliğ, personel maaşları, dükkân kiraları vb. gibi konuları geçip de eczacının gerçek gündemi olan mesleki eğitim, meslek etiği konularını konuşamadıklarına dikkat çeken Başkan Kurtbolat, "Önce kendi kıymetimizi ortaya koymalıyız" diyerek görevi süresince bu konularda etkin faaliyetlerde bulunacaklarını kaydetti.Lokman Ecza Deposu'nu kurarken, farklı depo alternatiflerinin eczacıya seçme şansı sunacağı fikrinden hareketle yola çıktıklarını belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Hatice Öz, şimdi de işi dijitale taşımak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti. Öz, dijitaldeki sürecin eczacılar üzerinden yürütüleceğini kaydetti.Eczanenin sadece bir ticarethane olmadığını, eczacıların her türlü sıkıntısında hastaların yanında olduğunu hatırlatan Öz, eczacıların işleri gereği toplumun hemen her kesimine ulaşan nadir mesleklerden biri olduğuna dikkat çekerek; "Son iki yıldır önceliği toplum sağlığı ve hastalar olan eczacılarımızın, toplumsal sorunlara çözüm üretmek üzere STK'larda daha etkin görevler üstlenmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.Toplum olarak, pandemi sürecinin her türlü zorluğuna katlanan, yeri geldiğinde hastalara psikolojik destek vermekten bile çekinmeyen eczacıların psikolojik sağlığının da düşünülmesi gerektiğine dikkat çeken Öz, "Eczacımızın da kendini iyileştirmeye ihtiyacı olduğunu düşünüyor ve bu konuya çözüm üretmek istiyoruz. Bununla birlikte bölge eczacılarımızın sorunlarıyla da yakından ilgileniyoruz" şeklinde konuştu. Öz, Isparta Eczacı Odası Başkanı Kurtbolat'a oda bünyesinde bu ve benzeri konularda hayata geçirilecek her türlü projeye destek vereceklerini de ifade etti.Lokman Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Hatice Öz, ayrıca uzmanlık alanları olan "tamamlayıcı tıp", "farmakoloji", "destekleyici tıp", "botanik" gibi konularda eczacıların konuşması gerektiğinin altını çizdi.Lokman Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Hatice Öz, günün anısına Isparta Eczacı Odası Başkanı Ecz. Esra Nemli Kurtbolat'a el işlemeli seramik tabak takdim etti."Tam Zamanında" ilkesiyle hareket eden Lokman Ecza Deposu, Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB)'nin her yıl yaptığı ihracat sıralamasında, 2020 yılında da kendi sektöründe ilk on ihracatçı firmadan biri oldu.Sektördeki pazar payını her geçen gün artıran Lokman Ecza Deposu ürün çeşitliliği, hizmet kalitesi, güçlü finansal alt yapısı ve sunduğu rekabetçi fiyatlar sayesinde ecza depoculuğunda dağıtım alanını her geçen gün genişletmektedir. Lokman Ecza Deposu; reçeteli ilaç, aşı, OTC ürünleri ve sağlık alanındaki diğer ürünleri, küçük hacimden çok büyük hacimlere kadar yerel, ulusal ve uluslararası arenadaki eczane, kamu ve özel hastanelere, yardım kuruluşlarına, devlet kurumlarına ve diğer özel kuruluşlara kaliteli ve hızlı hizmet anlayışıyla sunuyor.Bilgi için: Seher Özen KaradenizKurumsal İletişim Danışmanı05423108036