isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Haber: Bakan Özer Duyurdu son dakika yüz yüze eğitim açıklaması

Haber: Bakan Özer Duyurdu son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
ISPARTA
146 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

Bakan Özer'den yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Özer, yarı yıl tatiline bir hafta kaldığını belirterek, "Yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan, Kovidden dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta" dedi.

 Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bahçelievler Anadolu Lisesi açılış töreninde yaptığı konuşmada, İstanbul'da eğitimle ilgili çok kıymetli adımlar atıldığını, bu konuda İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın bir eğitim neferi gibi gece gündüz çalıştığını söyledi.

Türkiye'de son 20 yılda eğitimde bir devrim yaşandığını belirten Özer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülkenin dört bir köşesinde okul öncesinden yükseköğretime kadar vatandaşların nitelikli eğitime erişimle ilgili devasa bir dönemin yaşandığını anlattı.
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul'un 2022 yatırımlarında en merkezi il olduğunu dile getirerek, "En fazla öğrencimizin, eğitim neferimizin olduğu bir il olan İstanbul'un tüm fiziki eksikliklerini 23 Nisan 2023'e kadar inşallah tamamlayacağız." dedi.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI
31 Ocak'ta yapılacak 15 bin öğretmen ataması törenini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştireceklerini aktaran Özer, şöyle devam etti:
"15 bin öğretmenin yüzde 50'sini, yani 7 bin 500'ünü İstanbul'a vereceğiz. Diğer taraftan İstanbul'daki eğitim yatırımlarını okul öncesinden liseye kadar yeniden revize ediyoruz. Yeni yatırımlarla İstanbul'umuzu desteklemeye devam edeceğiz. Sadece basit bir şey söyleyeyim, İstanbul'da şu anda 157 tane devlet anaokulu var, resmi anaokulu var. İstanbul'a 1000 tane yeni anaokulu yapıyoruz. Planlamalarını yaptık inşallah hızlı bir şekilde bu yatırımları hizmete alacağız. İstanbul'a sadece kabaca bilgi vereyim ve bırakayım, 18 Şubat'a bırakalım, minimum 5 milyarlık eğitim yatırımı yapacağız. Maksimumu İstanbul ilimizin performansına bağlı, parayı kullanma kapasitesine bağlı, arsa bulmasına bağlı. İstanbul'da inşallah tam gün eğitime Esenyurt'tan başlayarak, en sıkıntılı ilçemiz Esenyurt. Esenyurt'taki problemleri de inşallah çözüyoruz. Esenyurt'tan başlayarak tüm ilçelerimizin eğitimle ilgili çok farklı bir evreye taşındığı bir dönem olacak."

KOVİD NEDENİYLE KAPALI OKUL YOK
Bakan Özer, Kovid-19 sürecine ilişkin de bilgi vererek, "Bir haftamız kaldı. Yüz yüze eğitime devam. Bugün itibarıyla tüm sınıfları kapalı olan, Kovidden dolayı kapalı olan hiçbir okulumuz bulunmamakta. Evet, Omicron varyantından dolayı yayılımlar hızlı ama Allah'a şükür bizim en büyük avantajımız öğretmenlerimizin aşılama oranlarının çok yüksek olması. Yani en az bir doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 94'lere geldi. En az iki doz aşı olmuş öğretmen oranımız yüzde 89'larda. Bir de aşı olmayıp, hastalığı geçirip bağışıklık kazanmış öğretmenlerimiz var. Onlar da yüzde 5'ler civarında. Muhtemelen o oranlar da artmıştır, 6 Eylül itibarıyla o civarlardaydı. En az üç doz aşı olmuş öğretmen oranımız da yüzde 45'lere geldi. Almanya, İngiltere ve Fransa gibi yüz yüze eğitime devam eden ülkelerin öğretmenlerinin aşılanma oranlarından bile yüksek öğretmen aşağılama oranına sahibiz." diye konuştu.

Bakan Özer, bu dönemde okullarının öneminin anlaşıldığını ifade ederek, okulların sadece bir öğrenme ortamı değil, öğrencilerin kişisel, sosyal, kültürel, psikososyal gelişimlerinin gerçekleştirildiği alanlar olduğunu aktardı.
Okulların toplumdaki eşitsizliklerin dengelendiği yerler olduğuna işaret eden Özer, "Biz istiyoruz ki tüm gençlerimiz en güzel ortamlarda eğitim alsınlar. Onun için yeni dönemde ana noktamız eğitimde fırsat eşitliği. Yani okullar arası imkan farklılıklarını azaltmak birinci önceliğimiz." dedi.
Özer, okullarda açılan kütüphane ve kitap sayılarına ilişkin de bilgi verdi.
Konuşmaların ardından Bahçelievler Anadolu Lisesi'nin açılışını gerçekleştiren Bakan Özer, daha sonra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve beraberindekilerle okulu gezdi.
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ISPARTA'DA LEZZET YOLCUSU KALMASIN AŞİYAN GEMİ RESTORAN İLE ROTA TAM YOL İLERİ...!
Haber: Bakan Özer Duyurdu son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
ISPARTA HABER: METEOROLOJİK DUYURU
HABER: ISPARTA İL SANAYİ ve TEKNOLOJİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN ÖNEMLİ DUYURU
Isparta'nın doğal gül ve lavanta ürünleri için Eylül Minel
Isparta'da Trafik Güvenliği Malzemeleri için Via Market
HABER: ISPARTA’DA KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!
ÖNEMLİ HABER: ISPARTA'DAKİ HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!
Her yerde aranıyorlardı: Isparta'da 12 şahıs yakalandı
ISPARTA'DA 2 KAT ARTIŞ! TEST KUYRUKLARI OLUŞTU!
ISPARTA HABER: GÜNAYDIN VE YALÇIN’A BERAAT KARARI
Âşıklık Geleneği ''Atışma'' nın özgün bir eseri kayıt altına alındı
ISPARTA'DA SUÇA GEÇİT YOK!
ISPARTA ENZA HOME'DA MOBİLYA FETİVALİ DEVAM EDİYOR!
Tempo Park'ta Erken Rezervasyon Fırsatı!
ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ DEĞİŞTİ
ISPARTA ODA SEÇİMLERİ SONUÇLARI 2022
Haber: Memur ve emekliye ek zam geliyor: TBMM Komisyonunda kabul edildi
DENİZDEN KARAYA ÇIKAN EN GÜZEL LEZZETLER İÇİN KAYA BALIK
Türkiye Haber Ajansı: Günün Önemli Başlıkları
ARACINIZDA MÜKEMMEL BİR SES KALİTESİ İÇİN GÜNDEM OTO MÜZİK
Haber: Kimliklerde yeni dönem!
Haber: Detaylar belli oldu her şehre ayrı fatura
Haber: Bakan Koca: ''Mecbur Kalmadıkça...' diye uyardı!
Haber: BTK Düğmeye bastı GSM sorunların çözümü için tarih verdi
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ÖNEMLİ HABER: ISPARTA'DAKİ HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!ÖNEMLİ HABER: ISPARTA'DAKİ HERKESİ İLGİLENDİRİYOR!11 Ocak 2022
ISPARTA ODA SEÇİMLERİ SONUÇLARI 2022ISPARTA ODA SEÇİMLERİ SONUÇLARI 202208 Ocak 2022
ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ DEĞİŞTİISPARTA ŞEHİR HASTANESİ BAŞHEKİMİ DEĞİŞTİ09 Ocak 2022
Haber: Kimliklerde yeni dönem!Haber: Kimliklerde yeni dönem!06 Ocak 2022
Haber: Memur ve emekliye ek zam geliyor: TBMM Komisyonunda kabul edildiHaber: Memur ve emekliye ek zam geliyor: TBMM Komisyonunda kabul edildi08 Ocak 2022
Haber: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! isteyen avans çekebilecek!Haber: Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! isteyen avans çekebilecek!06 Ocak 2022
ARACINIZDA MÜKEMMEL BİR SES KALİTESİ İÇİN GÜNDEM OTO MÜZİKARACINIZDA MÜKEMMEL BİR SES KALİTESİ İÇİN GÜNDEM OTO MÜZİK06 Ocak 2022
Isparta Haber: Başkan Başdeğirmen’den Hakkı Kaya’ya teşekkür plaketiIsparta Haber: Başkan Başdeğirmen’den Hakkı Kaya’ya teşekkür plaketi07 Ocak 2022
Türkiye Haber Ajansı: Günün Önemli BaşlıklarıTürkiye Haber Ajansı: Günün Önemli Başlıkları07 Ocak 2022
Isparta'nın doğal gül ve lavanta ürünleri için Eylül MinelIsparta'nın doğal gül ve lavanta ürünleri için Eylül Minel11 Ocak 2022
Haber: Detaylar belli oldu her şehre ayrı faturaHaber: Detaylar belli oldu her şehre ayrı fatura06 Ocak 2022
Levent Börek Isparta Şubesi Açılıyor!Levent Börek Isparta Şubesi Açılıyor!06 Ocak 2022
Isparta Halısı - Isparta Isparta Halısı - Isparta 07 Ocak 2022
ISPARTA'DA 2 KAT ARTIŞ! TEST KUYRUKLARI OLUŞTU!ISPARTA'DA 2 KAT ARTIŞ! TEST KUYRUKLARI OLUŞTU!11 Ocak 2022
Haber: BTK Düğmeye bastı GSM sorunların çözümü için tarih verdiHaber: BTK Düğmeye bastı GSM sorunların çözümü için tarih verdi06 Ocak 2022
ISPARTA BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI BAŞKANI MEHMET DEMİRALAY ISPARTA BERBERLER VE KUAFÖRLER ODASI BAŞKANI MEHMET DEMİRALAY 09 Ocak 2022
Haber: Bakan Koca: ''Mecbur Kalmadıkça...' diye uyardı!Haber: Bakan Koca: ''Mecbur Kalmadıkça...' diye uyardı!06 Ocak 2022
HABER: ISPARTA’DA KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!HABER: ISPARTA’DA KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT!11 Ocak 2022
Haber: Bakan Özer Duyurdu son dakika yüz yüze eğitim açıklamasıHaber: Bakan Özer Duyurdu son dakika yüz yüze eğitim açıklaması12 Ocak 2022
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJIISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 10 OCAK ÇALIŞAN GAZETECİLER GÜNÜ MESAJI08 Ocak 2022