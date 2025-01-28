Isparta'da Kuru Sıkı Silah ve Fişek Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince 23 Ocak 2025 tarihinde gerçekleştirilen bir operasyon neticesinde, O.K. isimli şüpheli şahsın ikametinde yapılan aramalarda önemli bulgular ele geçirildi.

Operasyonda,

1 adet kuru sıkı tabanca ,

, Bu tabancaya ait 296 adet fişek ele geçirilmiştir.

Hızlı Yargılama Süreci

Şüpheli O.K., olayın hemen ardından gözaltına alınmış ve yapılan işlemler sonrasında 24 Ocak 2025 tarihinde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır.

Asayiş Ekiplerinin Kararlılığı

Isparta Emniyet Müdürlüğü, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suçun önlenmesi ve suçluların yakalanması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü bir kez daha vurgulamıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.



