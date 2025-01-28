FETÖ/PDY Üyesi Firari Şahıs Isparta’da Yakalandı

Isparta Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü ortak çalışma neticesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası ile arananN.A. isimli şahıs yakalandı.

Operasyon Başarıyla Sonuçlandı

Gizlilikle yürütülen operasyonun ardından, aranan şahıs şube müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Isparta E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.

Halkın Huzuru İçin Mücadele Sürecek

Isparta Emniyet Müdürlüğü, terör örgütleriyle mücadele kapsamında çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini ve halkın güvenliği için kararlılıkla hareket edeceğini bir kez daha vurguladı.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.