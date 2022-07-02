isparta-haberISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Isparta Gül üreticilerinin yüzü gülüyor

Isparta Gül üreticilerinin yüzü gülüyor
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
Kurban Bayramı öncesi GÜL
Üreticilerinin yüzü gülüyor
Kurulduğu 1954 yılından bu yana üreticinin daima yanında olan Gülbirlik önceki yıllardan farklı olarak ilk kez bu kampanya döneminde iki ayrı ön ödeme yaptı. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kilogram başı 10 TL   üzerinden üreticilere ilk olarak 15 günlük dönemde topladıkları Gülçiçeğinin  ağırlığına göre ödeme yapıldı. Kooperatifler kanalıyla yapılan ödemelerin ikinci dilimi de 2 Temmuz’dan itibaren başladı.
Çeşitli kesimlerden yapılan eleştirilere rağmen Gülbirlik doğru bildiği yolda ilerlemeye devam ediyor. Dünya gülyağı ihtiyacının yüzde 65’inin tek başına karşılandığı Isparta’da Gülçiçeği alım kampanyası sona erdi. Gülbirlik yönetimi kampanya öncesi verdiği ön ödeme sözünü yerine getirerek üreticilerin yüzünü Kurban Bayramı öncesi güldürdü.

“HEDEFLEDİĞİMİZ ÖLÇÜDE  GÜLÇİÇEĞİ ALDIK”
2022 Gülçiçeği alım kampanyasının kazasız ve sorunsuz bir şekilde sona erdiğini belirten Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, kampanyaya ilişkin şu bilgileri verdi:
“Yaklaşık 45 gün süren kampanya dönemimizi hayırlısıyla tamamlamış bulunuyoruz. Biz Gülbirlik olarak hedeflediğimiz ölçüde gülçiçeği satın almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gülçiçeği alım kampanyası boyunca Gülbirlik olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık.

BU YIL İŞÇİ SIKINTISI YAŞANDI
Bu yıl maalesef gül tarlalarında toplanamayan gülçiçeği oranı geçtiğimiz yıllara göre daha fazla oldu. Çünkü işçi sıkıntısı yaşandı. Ancak buna rağmen Isparta’daki gülçiçeği rekoltesinin daha önce dediğimiz gibi 15 bin ton civarında gerçekleşmiş olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun bir bölümünü Gülbirlik olarak biz satın aldık, diğer firmaların ne kadar gülçiçeği satın aldığını ise biz bilemeyiz. Esasen gül tarlalarındaki güller tam anlamıyla toplanabilmiş olsaydı satın alınan gülçiçeği miktarı biraz daha fazla olabilirdi. Bu yıl havalarında yağışlı geçmesi kampanya süresimizi biraz daha uzattı ve 2022 gülçiçeği kampanyamız yaklaşık 45 gün devam etti.”

ÖN ÖDEMEDE KİLO BAŞI  FİYAT
10 LİRA OLARAK BELİRLENMİŞTİ…
Gülbirlik yönetimi bu yıl ilk kez üreticilere kampanya ortasında ve sonunda olmak üzere iki ayrı ön ödeme yapma kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda belirlenen kilogram fiyatı üzerinden yapılan ön ödemelerle üreticilerin mağdur olmaması sağlandı ve ihtiyaçları da karşılanmış oldu. Gülçiçeği kesin fiyatı belirlendikten sonra hesap kapatma işlemi uygulanacak ve üreticilere belirlenen fiyat üzerinden daha önce aldıkları ön ödeme bedeli düşülerek geri kalan kısmı da ödenmiş olacak.
Kısa adı GÜLBİRLİK olan ve yaklaşık 5 bin ortaklı Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği üreticilere daha önce taahhüt ettiği iki ayrı ön ödemenin ilkini geçtiğimiz ay gerçekleştirmiş ve Gülbirlik’e bağlı 6 Kooperatif kanalıyla üreticilere birinci ön ödeme peşin olarak yapılmıştı.

ÜRETİCİYE PARA DOPİNGİ…
Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, Yönetim Kurulu kararı ile  gülçiçeğinin kilo başına ara ödeme için 10 lira fiyat belirlediklerini ve bu rakam üzerinden üreticilere kampanyanın ilk 15 günlük diliminde verdikleri gülün tutarı kadar üreticilere ön ödeme yaptıklarını belirterek,  “Bu yıl ara ödeme konusunda farklı bir uygulamamız olduğunu daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu doğrultuda bu yıl farklı bir ödeme politikası takip ediyoruz. Kampanyanın ilk 15 günlük sürecine ilişkin ödemelerimizi daha önce yapmıştık.  Üretici ortaklarımız ne kadar gül vermişse tespit ettiğimiz gülçiçeği kilogram başı fiyatı üzerinden ön ödeme  yaptık,  daha sonra kampanyanın sona ermesiyle birlikte kampanyanın ilk 15 günlük döneminden sonra teslim edilen gülçiçeği tutarı kadar da üreticilerimizin işlerini görmeleri, ihtiyaçlarını karşılamaları ve borçlarını ödemeleri düşüncesiyle Kurban Bayramı öncesi ikinci bir ödeme daha yapacağız.  İkinci ödemelerimiz 2 Temmuz itibariyle başlamış durumda. Ödemelerimiz Bayrama kadar tamamlanmış olacak. Son ödeme yani hesap kapatma işi de gülçiçeği fiyatı tespit edildikten sonra olacak” şeklinde konuştu.

ÖDEMELER KOOPERATİFLER
KANALIYLA YAPILIYOR…
Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, üreticiye yapılan ön ödemelerin Birliğe bağlı 6 Kooperatif kanalıyla peşin olarak yapıldığına dikkat çekerek, “Bizzat üreticimizin ayağına kadar giderek ödemelerini yapıyoruz, üreticilerimizi kampanya döneminde yani iş güç zamanı bankalara kadar yormuyoruz, bu durum da üreticimizi son derece memnun ediyor” dedi.

EN İYİ FİYATIN BELİRLENECEĞİNDEN
HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN…
Bu arada Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, gülçiçeğ fiyatı konusundaki kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan spekülasyonlara da dikkat çekerek bu konuda hiç kimsenin endişeye gerek duymamasını istedi ve zamanı geldiğinde gülçiçeği fiyatının verilebilecek en yüksek seviyede tespit edileceğini söyledi.  

YURT DIŞINDA PAZARLAMA
ÇALIŞMASI YAPILACAK…
2022 yılı Gülçiçeği alım kampanyasının sona ermesiyle birlikte önümüz deki günlerde yurt dışına giderek ürünleri pazarlama çalışmalarına başlayacaklarını ve müşterilerle ön görüşmelerde bulunacaklarını belirten Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik Gülçiçeği fiyatının zamanı geldiğinde en iyi şekilde tespit edileceğini ifade ederek, “Biz geçtiğimiz yıl Gülbirlik olarak 7. 80 TL.'lik bir ödeme yapmıştık. Önce ki yıllarda da buna benzer yüksek fiyatlarımız olmuş idi. Ancak bu yılla ilgili olarak şunu söyleyebilirim, geçmişe bakarak bunu biraz da öyle değerlendirmek istiyorum. Biz geçmişte Gülbirlik olarak üreticilerimizin, daha doğrusu kendi kooperatifimize bağlı olan ortaklarımızın hak ve hukuklarını korunması adına elimizden gelen bütün gayreti göstermek suretiyle verilebilecek en yüksek fiyat verdik. Hatta Isparta da en iyi fiyatı da biz verdik. Henüz şimdiden herhangi bir fiyat telaffuz etmemiz pek doğru olmaz. Sezon bittikten sonra gül yağının pazarlama işlemleri başlatırız. Hızlı bir şekilde gülyağı pazarlaması esnasında elde edeceğimiz gelir de göz önünde bulundurulmak suretiyle yapılan masraflar da bunlardan düşülerek çıkacak olan bir fiyat üreticimize olduğu gibi yansıtılır.
Bu yıl içinde aynı yöntemle aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben özellikle kendi ortaklarımız adına söylüyorum, herhangi bir endişeleri tedirginlikleri söz konusu olmasın.

Biz onların haklarını en az kendimiz kadar düşünüyoruz. Üreticilerimiz bizim için vazgeçilmezlerimizdir. Onlar var ise Gülbirlik var.
Çünkü bizim kooperatifimizin olmadığı yerde biz olmayacağız. Dolayısıyla onları yaşatmak, onları üretime katkı sağlamaya devam ettirmek için en iyi fiyatı vererek gülü, gülcülüğü, sektörü bütünüyle gelecekteki nesillere aktarma gibi bir misyonumuz ve görevimiz var. Bu bilinçle çalışıyoruz.” dedi.
Çelik, “Biz biliyorsunuz Gülçiçeği bedelini kampanyamız bittikten sonra kazancımıza bakıp ona göre bir fiyat tespit ediyoruz. Bu geçmişte de böyle oldu, bugün de böyle olacak yarın da öyle olacak. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizi bu konuda mağdur etmeyeceğiz, piyasanın en yüksek rakamını vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Üreticilerimiz sabahın erken saatinde uykularından fedakarlık edip gül bahçelerine geliyorlar, emek veriyorlar, gül bahçelerine masraf yapıyorlar bunları görmemezlikten gelemeyiz. Üreticilerimizin alın terini en yüksek seviyede vermenin çabası içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize geçmişte olduğu gibi en iyisini yapmaya gayret edeceğiz, Allah utandırmasın” dedi.

ÜRETİCİDEN GÜLBİRLİK’E TEŞEKKÜR
Bu arada Gülbirlik’e yıllardır Gülçiçeği veren ve hiçbir zaman mağdur olmadıklarını belirten yüzlerce gül üreticisi de Gülbirlik’in ön ödeme politikasını takdirle karşıladıklarını belirttiler. Görüşlerini dile getiren üreticiler, “Gülbirlik yönetimi yıllardır her daim bizleri koruyup kolluyor. Hakkımızı veriyor, yıllardır Gülbirlik’e gülçiçeği verdik ve her zaman vermeye de devam edeceğiz. Gülbirlik yönetiminden Allah razı olsun, özellikle kampanya döneminde bizleri hiç parasız bırakmıyorlar ve ön ödeme yaparak borçlarımızın ödenmesi için katkıda bulunuyorlar ve ihtiyaçlarımızın temini noktasında da gereken desteği veriyorlar. Özellikle Kurban Bayramı öncesi yapılan ödemeler bize ilaç gibi geldi. Yapılan ödeme ile bayramı sıkıntısız geçireceğiz ve kurbanlığımızı da rahatlıkla alabileceğiz. Biz Gülbirlik’ten memnunuz” şeklinde görüş belirttiler.
 
291863068-564998765067172-7418961876749887169-n291753630-564998805067168-51687314459924503-n289779035-564998405067208-554058034618436141-n291332900-564998788400503-1404727139902116869-n291563438-564998831733832-5237077263188929777-n

Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da Kurbanlık büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışı için Türker Et
Isparta Gül üreticilerinin yüzü gülüyorISPARTA GÜL ÜRETİCİLERİNİN YÜZÜ GÜLÜYOR
ISPARTA HABER: PATLAMADA 3 İŞÇİ YANDIISPARTA HABER: PATLAMADA 3 İŞÇİ YANDI
ANADOLU ASLANLARI ISPARTA’DA FAALİYETLERİNE BAŞLIYOR ANADOLU ASLANLARI ISPARTA’DA FAALİYETLERİNE BAŞLIYOR
ISPARTA'DA İŞ MAKİNESİ YANDI: FACİA GİBİ KAZA!ISPARTA'DA İŞ MAKİNESİ YANDI: FACİA GİBİ KAZA!
Kiraz Hasadı BaşladıKİRAZ HASADI BAŞLADI
YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLDU
ISPARTA'DAKİ NARKOTİK OPERASYONLARIISPARTA'DAKİ NARKOTİK OPERASYONLARI
Isparta'da geleneksel kurban indirme töreni yapılacakISPARTA'DA GELENEKSEL KURBAN İNDİRME TÖRENİ YAPILACAK
Isparta'da SUDUM ile Erçetin Gülyağı A.Ş. Arasında İşbirliği ProtokolüISPARTA'DA SUDUM İLE ERÇETİN GÜLYAĞI A.Ş. ARASINDA İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ
Isparta YEDAM Atölye Sergisi AçıldıISPARTA YEDAM ATÖLYE SERGİSİ AÇILDI
Isparta'da 30 Haziran "Koruyucu Aile Günü"nde renkli görüntülerISPARTA'DA 30 HAZİRAN "KORUYUCU AİLE GÜNÜ"NDE RENKLİ GÖRÜNTÜLER
Isparta'da motosiklet hırsızlığı olayıISPARTA'DA MOTOSİKLET HIRSIZLIĞI OLAYI
ISPARTA HABER: HALTERDE BÜYÜK BAŞARIISPARTA HABER: HALTERDE BÜYÜK BAŞARI
Isparta'da emniyetten trafik magandalarına geçit yokISPARTA'DA EMNİYETTEN TRAFİK MAGANDALARINA GEÇİT YOK
Şehidimiz var! MSB acı haberi duyurdu:
HABER AJANSI: İŞ DÜNYASI ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK RAKAMI VERDİ
Milyonlara müjde! EYT'de tarih belli oldu
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme geldi
Bankada parası olanlar bu habere dikkat!
Isparta'da emniyetten çok önemli dolandırıcılık uyarısı
Isparta Pilot Garage Oto Ekspertiz uyardı: İkinci el otomobilde çıkma parça hilesine dikkat!
Rosemix'ten Isparta'da üretilen doğal lavanta ürünleri
Isparta'da Hayvan Pazarlarında Kurban Bayramı DenetimleriISPARTA'DA HAYVAN PAZARLARINDA KURBAN BAYRAMI DENETİMLERİ
Aranan şahıs Isparta'da yakalandıARANAN ŞAHIS ISPARTA'DA YAKALANDI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
isparta-kuyumcu-pirlanta-yuzuk-bilezik-kampanya-indirim-altin-gumus-kolye-diamond ISPARTA uygun avm, isparta-kafe-cafe-dugun-nisan-kina-seminer-toplanti-organizasyon- isparta-gul-lavanta-urunleri-dogal-lavander-rose-kozmetik-cosmetics isparta-guzellik-salonu-merkezi-telefon-numarasi isparta-pirlanta-yuzuk-kolye-alyans-ucuz-kampanya-koseoglu-kuyukculuk isparta-perde-jaluzi-stor-fon-perde-firmalari isparta-guzellik-merkezi-salonu-manikur-kalici-makyaj-protez-tirnak isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

DİLAN POLAT ISPARTA ŞUBESİ AÇILIYOR DİLAN POLAT ISPARTA ŞUBESİ AÇILIYOR 26 Haziran 2022
Bankada parası olanlar bu habere dikkat!Bankada parası olanlar bu habere dikkat!28 Haziran 2022
Milyonlara müjde! EYT'de tarih belli olduMilyonlara müjde! EYT'de tarih belli oldu28 Haziran 2022
Rosemix'ten Isparta'da üretilen doğal lavanta ürünleriRosemix'ten Isparta'da üretilen doğal lavanta ürünleri27 Haziran 2022
Şehidimiz var! MSB acı haberi duyurdu:Şehidimiz var! MSB acı haberi duyurdu:28 Haziran 2022
Isparta Pilot Garage Oto Ekspertiz uyardı: İkinci el otomobilde çıkma parça hilesine dikkat!Isparta Pilot Garage Oto Ekspertiz uyardı: İkinci el otomobilde çıkma parça hilesine dikkat!27 Haziran 2022
Isparta'da emniyetten çok önemli dolandırıcılık uyarısıIsparta'da emniyetten çok önemli dolandırıcılık uyarısı28 Haziran 2022
​Dinar Tatarlı’da Arazöz Kazası​Dinar Tatarlı’da Arazöz Kazası28 Haziran 2022
Isparta'da emniyetten trafik magandalarına geçit yokIsparta'da emniyetten trafik magandalarına geçit yok29 Haziran 2022
HABER AJANSI: İŞ DÜNYASI ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK RAKAMI VERDİHABER AJANSI: İŞ DÜNYASI ASGARİ ÜCRET İÇİN İLK RAKAMI VERDİ28 Haziran 2022
Aranan şahıs Isparta'da yakalandıAranan şahıs Isparta'da yakalandı27 Haziran 2022
Akaryakıt fiyatlarına güncelleme geldiAkaryakıt fiyatlarına güncelleme geldi28 Haziran 2022
Isparta'da geleneksel kurban indirme töreni yapılacakIsparta'da geleneksel kurban indirme töreni yapılacak01 Temmuz 2022
YENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLDUYENİ ASGARİ ÜCRET NET 5 BİN 500 TL OLDU01 Temmuz 2022
Isparta'da mezun olan 33 öğrenci icazet aldıIsparta'da mezun olan 33 öğrenci icazet aldı28 Haziran 2022
Isparta'da Hayvan Pazarlarında Kurban Bayramı DenetimleriIsparta'da Hayvan Pazarlarında Kurban Bayramı Denetimleri27 Haziran 2022
Isparta Haberleri - Sulama kuyusunun trafosu çalındı Isparta Haberleri - Sulama kuyusunun trafosu çalındı 28 Haziran 2022
BADMİNTON ERKEK TAKIMIMIZ ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEKBADMİNTON ERKEK TAKIMIMIZ ÜLKEMİZİ TEMSİL EDECEK29 Haziran 2022
Isparta'da motosiklet hırsızlığı olayıIsparta'da motosiklet hırsızlığı olayı30 Haziran 2022
Isparta YEDAM Atölye Sergisi AçıldıIsparta YEDAM Atölye Sergisi Açıldı30 Haziran 2022