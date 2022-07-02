Kurban Bayramı öncesi GÜL

Üreticilerinin yüzü gülüyor

“HEDEFLEDİĞİMİZ ÖLÇÜDE GÜLÇİÇEĞİ ALDIK”

BU YIL İŞÇİ SIKINTISI YAŞANDI

ÖN ÖDEMEDE KİLO BAŞI FİYAT

10 LİRA OLARAK BELİRLENMİŞTİ…

ÜRETİCİYE PARA DOPİNGİ…

ÖDEMELER KOOPERATİFLER

KANALIYLA YAPILIYOR…

EN İYİ FİYATIN BELİRLENECEĞİNDEN

HİÇ KİMSENİN ŞÜPHESİ OLMASIN…

YURT DIŞINDA PAZARLAMA

ÇALIŞMASI YAPILACAK…

ÜRETİCİDEN GÜLBİRLİK’E TEŞEKKÜR

Kurulduğu 1954 yılından bu yana üreticinin daima yanında olan Gülbirlik önceki yıllardan farklı olarak ilk kez bu kampanya döneminde iki ayrı ön ödeme yaptı. Yönetim Kurulu tarafından belirlenen kilogram başı 10 TL üzerinden üreticilere ilk olarak 15 günlük dönemde topladıkları Gülçiçeğinin ağırlığına göre ödeme yapıldı. Kooperatifler kanalıyla yapılan ödemelerin ikinci dilimi de 2 Temmuz’dan itibaren başladı.Çeşitli kesimlerden yapılan eleştirilere rağmen Gülbirlik doğru bildiği yolda ilerlemeye devam ediyor. Dünya gülyağı ihtiyacının yüzde 65’inin tek başına karşılandığı Isparta’da Gülçiçeği alım kampanyası sona erdi. Gülbirlik yönetimi kampanya öncesi verdiği ön ödeme sözünü yerine getirerek üreticilerin yüzünü Kurban Bayramı öncesi güldürdü.2022 Gülçiçeği alım kampanyasının kazasız ve sorunsuz bir şekilde sona erdiğini belirten Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, kampanyaya ilişkin şu bilgileri verdi:“Yaklaşık 45 gün süren kampanya dönemimizi hayırlısıyla tamamlamış bulunuyoruz. Biz Gülbirlik olarak hedeflediğimiz ölçüde gülçiçeği satın almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Gülçiçeği alım kampanyası boyunca Gülbirlik olarak herhangi bir sıkıntı yaşamadık.Bu yıl maalesef gül tarlalarında toplanamayan gülçiçeği oranı geçtiğimiz yıllara göre daha fazla oldu. Çünkü işçi sıkıntısı yaşandı. Ancak buna rağmen Isparta’daki gülçiçeği rekoltesinin daha önce dediğimiz gibi 15 bin ton civarında gerçekleşmiş olduğunu tahmin ediyoruz. Bunun bir bölümünü Gülbirlik olarak biz satın aldık, diğer firmaların ne kadar gülçiçeği satın aldığını ise biz bilemeyiz. Esasen gül tarlalarındaki güller tam anlamıyla toplanabilmiş olsaydı satın alınan gülçiçeği miktarı biraz daha fazla olabilirdi. Bu yıl havalarında yağışlı geçmesi kampanya süresimizi biraz daha uzattı ve 2022 gülçiçeği kampanyamız yaklaşık 45 gün devam etti.”Gülbirlik yönetimi bu yıl ilk kez üreticilere kampanya ortasında ve sonunda olmak üzere iki ayrı ön ödeme yapma kararı almıştı. Bu karar doğrultusunda belirlenen kilogram fiyatı üzerinden yapılan ön ödemelerle üreticilerin mağdur olmaması sağlandı ve ihtiyaçları da karşılanmış oldu. Gülçiçeği kesin fiyatı belirlendikten sonra hesap kapatma işlemi uygulanacak ve üreticilere belirlenen fiyat üzerinden daha önce aldıkları ön ödeme bedeli düşülerek geri kalan kısmı da ödenmiş olacak.Kısa adı GÜLBİRLİK olan ve yaklaşık 5 bin ortaklı Gül, Gülyağı ve Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği üreticilere daha önce taahhüt ettiği iki ayrı ön ödemenin ilkini geçtiğimiz ay gerçekleştirmiş ve Gülbirlik’e bağlı 6 Kooperatif kanalıyla üreticilere birinci ön ödeme peşin olarak yapılmıştı.Konuyla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, Yönetim Kurulu kararı ile gülçiçeğinin kilo başına ara ödeme için 10 lira fiyat belirlediklerini ve bu rakam üzerinden üreticilere kampanyanın ilk 15 günlük diliminde verdikleri gülün tutarı kadar üreticilere ön ödeme yaptıklarını belirterek, “Bu yıl ara ödeme konusunda farklı bir uygulamamız olduğunu daha önce kamuoyu ile paylaşmıştık. Bu doğrultuda bu yıl farklı bir ödeme politikası takip ediyoruz. Kampanyanın ilk 15 günlük sürecine ilişkin ödemelerimizi daha önce yapmıştık. Üretici ortaklarımız ne kadar gül vermişse tespit ettiğimiz gülçiçeği kilogram başı fiyatı üzerinden ön ödeme yaptık, daha sonra kampanyanın sona ermesiyle birlikte kampanyanın ilk 15 günlük döneminden sonra teslim edilen gülçiçeği tutarı kadar da üreticilerimizin işlerini görmeleri, ihtiyaçlarını karşılamaları ve borçlarını ödemeleri düşüncesiyle Kurban Bayramı öncesi ikinci bir ödeme daha yapacağız. İkinci ödemelerimiz 2 Temmuz itibariyle başlamış durumda. Ödemelerimiz Bayrama kadar tamamlanmış olacak. Son ödeme yani hesap kapatma işi de gülçiçeği fiyatı tespit edildikten sonra olacak” şeklinde konuştu.Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, üreticiye yapılan ön ödemelerin Birliğe bağlı 6 Kooperatif kanalıyla peşin olarak yapıldığına dikkat çekerek, “Bizzat üreticimizin ayağına kadar giderek ödemelerini yapıyoruz, üreticilerimizi kampanya döneminde yani iş güç zamanı bankalara kadar yormuyoruz, bu durum da üreticimizi son derece memnun ediyor” dedi.Bu arada Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, gülçiçeğ fiyatı konusundaki kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan spekülasyonlara da dikkat çekerek bu konuda hiç kimsenin endişeye gerek duymamasını istedi ve zamanı geldiğinde gülçiçeği fiyatının verilebilecek en yüksek seviyede tespit edileceğini söyledi.2022 yılı Gülçiçeği alım kampanyasının sona ermesiyle birlikte önümüz deki günlerde yurt dışına giderek ürünleri pazarlama çalışmalarına başlayacaklarını ve müşterilerle ön görüşmelerde bulunacaklarını belirten Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik Gülçiçeği fiyatının zamanı geldiğinde en iyi şekilde tespit edileceğini ifade ederek, “Biz geçtiğimiz yıl Gülbirlik olarak 7. 80 TL.'lik bir ödeme yapmıştık. Önce ki yıllarda da buna benzer yüksek fiyatlarımız olmuş idi. Ancak bu yılla ilgili olarak şunu söyleyebilirim, geçmişe bakarak bunu biraz da öyle değerlendirmek istiyorum. Biz geçmişte Gülbirlik olarak üreticilerimizin, daha doğrusu kendi kooperatifimize bağlı olan ortaklarımızın hak ve hukuklarını korunması adına elimizden gelen bütün gayreti göstermek suretiyle verilebilecek en yüksek fiyat verdik. Hatta Isparta da en iyi fiyatı da biz verdik. Henüz şimdiden herhangi bir fiyat telaffuz etmemiz pek doğru olmaz. Sezon bittikten sonra gül yağının pazarlama işlemleri başlatırız. Hızlı bir şekilde gülyağı pazarlaması esnasında elde edeceğimiz gelir de göz önünde bulundurulmak suretiyle yapılan masraflar da bunlardan düşülerek çıkacak olan bir fiyat üreticimize olduğu gibi yansıtılır.Bu yıl içinde aynı yöntemle aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ben özellikle kendi ortaklarımız adına söylüyorum, herhangi bir endişeleri tedirginlikleri söz konusu olmasın.Biz onların haklarını en az kendimiz kadar düşünüyoruz. Üreticilerimiz bizim için vazgeçilmezlerimizdir. Onlar var ise Gülbirlik var.Çünkü bizim kooperatifimizin olmadığı yerde biz olmayacağız. Dolayısıyla onları yaşatmak, onları üretime katkı sağlamaya devam ettirmek için en iyi fiyatı vererek gülü, gülcülüğü, sektörü bütünüyle gelecekteki nesillere aktarma gibi bir misyonumuz ve görevimiz var. Bu bilinçle çalışıyoruz.” dedi.Çelik, “Biz biliyorsunuz Gülçiçeği bedelini kampanyamız bittikten sonra kazancımıza bakıp ona göre bir fiyat tespit ediyoruz. Bu geçmişte de böyle oldu, bugün de böyle olacak yarın da öyle olacak. Ama şunu özellikle belirtmek istiyorum bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da üreticilerimizi bu konuda mağdur etmeyeceğiz, piyasanın en yüksek rakamını vermek için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Üreticilerimiz sabahın erken saatinde uykularından fedakarlık edip gül bahçelerine geliyorlar, emek veriyorlar, gül bahçelerine masraf yapıyorlar bunları görmemezlikten gelemeyiz. Üreticilerimizin alın terini en yüksek seviyede vermenin çabası içerisinde olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Üreticilerimize geçmişte olduğu gibi en iyisini yapmaya gayret edeceğiz, Allah utandırmasın” dedi.Bu arada Gülbirlik’e yıllardır Gülçiçeği veren ve hiçbir zaman mağdur olmadıklarını belirten yüzlerce gül üreticisi de Gülbirlik’in ön ödeme politikasını takdirle karşıladıklarını belirttiler. Görüşlerini dile getiren üreticiler, “Gülbirlik yönetimi yıllardır her daim bizleri koruyup kolluyor. Hakkımızı veriyor, yıllardır Gülbirlik’e gülçiçeği verdik ve her zaman vermeye de devam edeceğiz. Gülbirlik yönetiminden Allah razı olsun, özellikle kampanya döneminde bizleri hiç parasız bırakmıyorlar ve ön ödeme yaparak borçlarımızın ödenmesi için katkıda bulunuyorlar ve ihtiyaçlarımızın temini noktasında da gereken desteği veriyorlar. Özellikle Kurban Bayramı öncesi yapılan ödemeler bize ilaç gibi geldi. Yapılan ödeme ile bayramı sıkıntısız geçireceğiz ve kurbanlığımızı da rahatlıkla alabileceğiz. Biz Gülbirlik’ten memnunuz” şeklinde görüş belirttiler.