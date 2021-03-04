ISPARTA EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ





Asayiş Şube Müdürlüğü Resmi Ekipler Büro Amirliğimiz ve Motosikletli Polis Timlerimiz tarafından 01.02.2021 ile 28.022021 tarihleri arasında yapılan çalışmalarda;



İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararları’nın uygulanmasına yönelik başta merkezi bölgeleri olmak üzere, alışveriş merkezleri, semt ve mahalle pazarları ile kamunun hizmetine açık yerlerde ekip otolarımızda bulunan megafonla anons yapmak suretiyle vatandaşlarımıza, kurallara uymaları noktasında gerekli uyarılar yapılmış, kurallara uymayan 84 şahsa idari işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edilmiştir.



Suç işlenmesinin önlenmesi ve suça karışanların yakalanması, halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için şehrimizin farklı noktalarında yapılan 159 ayrı uygulamada ise; 11211 şahsın GBT kaydı sorgulanmış, 213 araç incelenmiş ve farklı suçlardan aranan toplam 26 şahıs yakalanarak, Adli Makamlara sevk edilmiştir.



Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için çalışmalarımız aralıksız devam etmektedir.







Kamuoyuna saygıyla duyurulur.