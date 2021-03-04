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Isparta'da emniyetten dev operasyon!

Isparta'da emniyetten dev operasyon!
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
 
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce suç ve suçlu ile mücadele kapsamında 2021 yılı Şubat ayı içerisinde 24 adet operasyon gerçekleştirilmiştir.
Yapılan çalışmalarda; Vergi Kaçakçılığı, Resmi Belgede Sahtecilik, 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Kurma, Yönetme veya Üye Olma, Parada Sahtecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet, Bozulmuş ve Değiştirilmiş Gıda ve İlaçların Ticareti suçlarından 28 şahsa adli işlem yapılmış, bu şüphelilerden;
1 adet sahte belge, 4 litre etil alkol, 5 litre alkollü sıvı, 1 adet 20 ml anason yağı, 15 adet sahte para, 3 adet araç plakası, 11 kg kıyılmış tütün, 7.000 dal boş, 24.760 dal doldurulmuş makaron, 4 adet kurusıkıdan bozma tabanca, 4 adet şarjör, 50 adet fişek, 79 adet tarihi eser ile 46 adet satışı yasak enerji içeceği ele geçirilmiştir.
Ayrıca haklarında arama kararı bulunan 9 şahıs ekiplerimizin yapmış olduğu çalışmalar neticesinde yakalanmış, bu şahıslardan 8’i Adli Makamlarca tutuklanmış, 1 şahıs ise serbest bırakılmıştır.
 
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