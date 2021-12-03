Engelleri Hep Birlikte Aşıyoruz

3 Aralık Dünya Engelliler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bu kapsamda 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Isparta’da engelliler adına faaliyet gösteren 27 dernek buluşarak, Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Ardından Karınca Zihinsel Engelliler Eğitim ve İstihdam Derneği mehteran takımı mini bir konser verdi.Program sonrasında 27 engelli derneği temsilcisi Isparta Valiliğinde Vali Ömer Seymenoğlu ile bir araya geldi. Vali Seymenoğlu, tüm engellilerin Dünya Engelliler Günü’nü kutlayarak tüm katılımcılara tek tek söz verdi.Toplantıdaki konuşmasında Isparta’da 27 engelli derneğinin bulunmasının ve bu derneklerin bir araya gelerek bu tür organizasyonlar gerçekleştirmesinin çok sevindirici olduğunu belirten Vali Seymenoğlu “Derneklerimizle, engelli sporcularımızla sık sık bir araya geliyoruz, bugün de sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Ayrıca düzenlediğiniz organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Isparta’da engelliler adına temsilcilik ve dernek olmak üzere 27 sivil toplum kuruluşumuz bulunuyor. Bu sayı sizin gücünüzü ve haklılığınızı gösteriyor. Engellilerimizin sıkıntılarını çözebilmek, mevcut imkanları daha iyi hale getirebilmek için sizlerle sık sık bir araya geliyoruz. 15-20 yıl öncesine göre bu konularda kat kat yol almışız, ama bunu yeterli görmüyoruz tabi. Zaten kentsel yaşamın engellilerin erişilebilirliğine uygun olarak düzenlemesi de yasal olarak zorunlu. Bu buluşmalarla da yapılan çalışmalarda bir eksiklik varsa sizlerin gözlemleriyle görmüş oluyor ve düzeltme yolunda müdahaleler yapıyoruz. Isparta, engellilerin yaşamının kolaylaştırılması, sosyal ve kültürel faaliyetlerde bulunulması konusunda sizlerin sayesinde iyi yerlerde. Tabi bunu daha iyi hale getirmek için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.Vali Seymenoğlu, konuşmasının ardından tüm katılımcılara tek tek söz vererek iletilen talep ve önerileri dinledi.Toplantıda söz alan Türkiye Görme Engelliler Derneği Isparta Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Hasan Dinçman, tüm engellilere ve engelli ailelerine seslenerek engelli bireylerin spora yönlendirilmesini, bu konuda her türlü desteği sunduklarını söyledi.Buluşmada, Isparta Belediyesi Engelli Koordinasyon Birimi Sorumlusu Muammer Emre Gökgöz tüm engelli dernekleri adına Vali Seymenoğlu’na teşekkür ederek görme engellileri temsil eden bir biblo hediye etti.Vali Seymenoğlu buluşmada; Yıl boyunca yerel, ulusal ve uluslararası müsabakalarda başarılı dereceler elde eden engelli sporcular adına bağlı oldukları kulüplere “Teşekkür Belgesi” takdim ederek tüm sporcuları tebrik etti.