ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ

05.05.2021 günü saat 12:00 sıralarında idaremiz Pirimehmet Mahallesinde bulunan bir adreste kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarları üzerine yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde alınan arama kararına istinaden belirtilen adreste yapılan aramada; içeride toplam 15 şahsın olduğu, 180 adet iskambil kâğıdı, 2 adet yazboz kâğıdı bulunduğu, söz konusu yerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık yer haline getirildiğinin tespit edilmesi üzerine;Bahse konu ikamet sahibi hakkında Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama Suçundan adli işlem başlatılmış, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince toplam 59.274 TL İdari Yaptırım uygulanmış, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen iş yeri mühürlenerek kapatılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.