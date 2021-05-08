Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’nun

Kadir Gecesi Mesaj ı





Rahmet, mağfiret ve bereket dolu bir Ramazan Ayı’nın sonuna yaklaştığımız bu günlerde, Yüce Allah’ın ‘Bin aydan daha hayırlı’ diye vasıflandırdığı kutlu bir gece olan Kadir Gecesi’ne erişmenin manevi huzurunu yaşamaktayız.

Kadir Gecesi, âlemlere rahmet olarak gönderilen Kur'an-ı Kerim'in nazil olduğu gün olması sebebiyle kutsal bir öneme sahiptir. Tutulan oruçlarla, yapılan ibadet ve yardımlarla manevi bir iklimden geçerek idrak ettiğimiz Ramazan ayı, Kadir Gecesi ile zirveye ulaşmakta ve bayram sevinci ile taçlanmaktadır. Bu kutlu gecenin faziletine inanarak idrak ettiğimiz takdirde, gönül dünyamızın aydınlanacağına ve manevi huzurumuzun artacağına inancımız sonsuzdur.

Bu duygularla tüm halkımızın Kadir Gecesi’ni kutlar, bu mübarek gecenin ülkemize, şehrimize ve tüm İslam âlemine birlik, beraberlik, barış, sağlık, huzur ve kardeşlik getirmesini temenni ederim.





.