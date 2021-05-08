Veresiye Defterleri Kapatıldı

Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şubesi, ecdadımızdan miras kalan Zimem Defteri Kapatma geleneğini bu Ramazan ayında da devam ettirdi.Isparta’da bakkallara borcu olan ve geri ödeme zorluğu çeken 73 vatandaşın, toplamda 38 bin liralık borcunun ödemesi TDV tarafından yapıldı.Konuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Diyanet Vakfı Isparta Şube Başkanı ve İl Müftüsü Bayram Şahin şunları söyledi;“Bu geleneği bu yılda sürdürmeye karar verdik. Allah razı olsun fakir fukaranın borçlarının silinmesini isteyen yardımseverler bizlere başvuruyor. Allah yardımseverlere fazlasıyla iade etsin inşallah. Bu sene de 73 kişinin borcunun 10’a yakın bakkaldan inşallah sileceğiz.Malum Ramazan Ayı yardımlaşma ayıdır. Bu da geleneksel olarak, atalarımızdan bize miras kaldı. Meblağ olarak 38 bin lira olarak yardım dağıtıyoruz.”Yapılan bu iyilikle aynı anda hem vatandaş hem de esnaf bir yükten kurtulmuş oluyor.