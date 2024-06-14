

**Isparta ve Burdur'da Yarın Fırtına Bekleniyor!**



T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü 4. Bölge Müdürlüğü Antalya tarafından yapılan meteorolojik uyarıya göre, Isparta ve Burdur çevrelerinde yarın öğle saatlerinden itibaren batı ve güneybatı yönlerinden kuvvetli ve kısa süreli fırtına bekleniyor.



Başlama zamanı 14 Haziran 2024 Cuma günü saat 12:00, bitiş zamanı ise aynı gün saat 22:00 olarak belirtilen uyarıya göre, rüzgarın saatte 50-70 km/saat hızla eseceği, kısa süreli olarak 80 km/saat hızında fırtına şeklinde etkili olabileceği bildirildi.



Fırtına ile birlikte ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi ile çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye ediliyor.



Fırtına ölçümleri ve ayrıntılı bilgi için Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçilebileceği belirtildi.



