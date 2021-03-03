24.02.2021 günü saat 15.15 sıralarında idaremiz Pirimehmet Mahallesinde bulunan adreste kumar oynandığı ve pandemi kurallarının ihlal edildiği ihbarları üzerine bahse konu adres yapılan araştırma ve çalışmalar neticesinde takip edilerek alınan arama kararına istinaden yapılan aramada; içeride toplam 8 şahsın bulunduğu, söz konusu yerin ruhsatsız olarak faaliyet gösteren umuma açık yer haline getirildiği, 528 adet iskambil kâğıdı, 12 adet okey taşı, 53 adet oyun pulu, 4 adet yazboz kâğıdı ve 865 TL para bulunduğu tespit edilmiştir.Bahse konu ikamet sahibi hakkında Kumar Oynanmasına Yer ve İmkân Sağlama Suçundan adli işlem başlatılmış, adreste bulunan şahıslara Kabahatler Kanunu’nun 34. Maddesi gereğince kumar oynamaktan ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 282. Maddesi gereğince toplam 31.880 TL İdari Yaptırım uygulanmış, ruhsatsız umuma açık yer haline getirilen yer ile ilgili gerekli idari işlemlere başlanılmıştır.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.