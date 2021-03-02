Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e Eğirdir Belediye Meclisi Toplantısı sonrası doğum günü süprizi yapıldı.Eğirdir Belediyesi Mart ayı ilk birleşimi dün akşam gerçekleşti. Yapılan oylamalar neticesinde gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Toplantı sonunda 57 yaşına giren Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’e Belediye Meclisi Üyeleri ve Daire Müdürleri ile Belediye personeli doğum günü süprizi yaptılar. Toplantının sonunda pastayı gören Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK; ‘Nezaketinizden dolayı çok teşekkür ediyorum.’ ifadelerini kullanarak pastanın mumlarını üfledi. Eğirdir Belediye Başkanvekili ve Belediye Meclisi Üyesi Mehmet Yaşar, ‘Arkadaşlar hepinizin yerine Başkanı öpmek istiyorum, bende korona yok’ diyerek başkana sarılarak doğum gününü kutladı.Başkan GÖK’ün haberi olmadan meclis üyeleri ve daire müdürleri tarafından doğum günü süprizi gerçekleştirildi. Gündüz ise Eğirdir Belediyesi Daire Müdürleri toplu halde Başkan Veli GÖK’ü ziyaret ederek çiçek takdiminde bulunup doğum gününü kutladılar.(Eğirdir Belediyesi Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu)