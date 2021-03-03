“Dolandırıcılık” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından 8 yıl, 3 ay, 15 gün hapis cezası ile aranan İ.G.

“Kasten Öldürme” suçundan 6 yıl, 4 ay, 20 gün hapis cezası ile aranan Y.K.

“Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma” suçundan 6 yıl, 8 ay, hapis cezası ile aranan Ö.A.

“Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 5 yıl, 10 ay hapis cezası ile aranan A.O.K.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.02.2021 ile 28.02.2021 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 168 (yüz altmış sekiz) aranan şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.