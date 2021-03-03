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Aranan 168 (yüz altmış sekiz) aranan şahıs Isparta'da yakalandı

Aranan 168 (yüz altmış sekiz) aranan şahıs Isparta'da yakalandı
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları
                       02.03.2021
 
ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
 
 
Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.02.2021 ile 28.02.2021 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;
 
Aralarında;
 
  • “Dolandırıcılık” ve “Resmi Belgede Sahtecilik” suçlarından 8 yıl, 3 ay, 15 gün hapis cezası ile aranan İ.G.
 
  • “Kasten Öldürme” suçundan 6 yıl, 4 ay, 20 gün hapis cezası ile aranan Y.K.
 
  • “Birden Fazla Kişi Tarafından Silahla Yağma” suçundan 6 yıl, 8 ay, hapis cezası ile aranan Ö.A.
 
  •  “Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık” suçundan 5 yıl, 10 ay hapis cezası ile aranan A.O.K.
 
İsimli şahısların da bulunduğu, ayrıca çeşitli suçlardan aranmakta olan toplam 168 (yüz altmış sekiz) aranan şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiştir.
 
 
  Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
 
 
 
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