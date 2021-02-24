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Gıda ürünlerinde yeni dönem! Artık vatandaş görebilecek!

Gıda ürünlerinde yeni dönem! Artık vatandaş görebilecek!
ISPARTA
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Isparta Düğün Salonları

Gıda ürünlerinde yeni dönem! Vatandaş kolaylıkla görüp okuyabilecek...

AB'nin ardından Türkiye de gıdalarda ve perakende satışa yönelik gıda ürünlerinde 100 gram yağ için maksimum 2 gram trans yağ kısıtlaması getirirken gözler etiketlere çevrildi. Bakan Pakdemirli, "trans yağ yoktur" ifadesine yönelik çalışmaların devam ettiğini, gıdalarda sağlık beyanı içeren marka, ifade ve görsellerin kullanımı konusunun Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu yetkisinde bulunduğunu belirtti

 

Türkiye'de endüstriyel trans yağ kısıtlaması 1 Ocak 2021 itibariyle başladı. Buna göre perakende işletmelere arz edilen gıdalar ile son tüketiciye sunulan gıdalarda trans yağ miktarı, toplam yağın 100 gramında 2 gramı geçemeyecek. Bu miktar 2 gramın üzerindeyse vatandaşın kolaylıkla görüp okuyabileceği şekilde "trans yağ bulunur" ibaresinin yazılması gerektiğini vurguluyor.Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, "Mayıs 2020'de yönetmelikle hayvansal kaynaklı yağda doğal olarak bulunan trans yağlar hariç olmak üzere son tüketiciye arz edilecek gıdaların trans yağ içeriği Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği şekilde maksimum yüzde 2 olacak şekilde düzenleme yapıldı. Uygulama Ocak ayında AB'den 3 ay önce yürürlüğe girdi" dedi.

TRANS YAĞLAR NEREDE KULLANILIYOR?
Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre trans yağlar, margarinler gibi sıvı yağların katı yağlara dönüştürülmesiyle ortaya çıkıyor. Yaygın olarak krakerler, kurabiye-kekler, dondurulmuş hamur işleri, pastane ürünler, atıştırmalıklar (bazı mikrodalga patlamış mısır), bazı margarinler, kahve kreması, bisküviler, pastaların üzerinde kullanılan şekerli karışımlar, bu yağlarla yapılan veya bu yağlarda kızartılan besinlerde bulunuyor. Toplam yağ içinde yüzde 0.5 gram altında ise düşük, yüzde iki gram üzerinde ise yüksek sayılıyor.

BİRÇOK HASTALIĞA NEDEN OLABİLİYOR
Trans yağlar kalp hastalığı, obezite, diyabet riskini artırırken, Alzheimer, Parkinson gibi birçok hastalığa sebep olabiliyor. Trans yağlar annenin beslenme tarzına bağlı olarak anne sütüne geçebiliyor, iyi kolesterol seviyesini düşürüp, kötü kolesterol seviyesini, kandaki yağ oranını yükseltebiliyor. Alınan kalori aynı olmasına rağmen vücutta yağ birikimi ve kilo alımına neden olabiliyor.Bakanlık, taslağı görüşe açıyor
Tarım ve Orman Bakanlığı Trans yağı düzenlemesini içeren taslağı tekrar görüşe açacağını bildirirken, "Gıdalarda trans yağ miktarının toplam yağın 100 gramında 0.5'den az olması durumunda (trans yağı içermez-yoktur) beyanı kullanılabilecektir. Trans yağı miktarının 0.5-2 gram arasında olması durumunda miktarın etikette belirtilmesi hususu gelen görüşleri ardından ulusal gıda kodeks komisyonu tarafından değerlendirilecek" denildi.
 
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Gıda ürünlerinde yeni dönem! Artık vatandaş görebilecek!
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