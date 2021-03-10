Vali Seymenoğlu Şarkikaraağaç’ta Muhtarlarla BuluştuVali Ömer Seymenoğlu, İlçe toplantıları kapsamında Şarkikaraağaç ilçesinde görev yapan köy ve mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Şarkikaraağaç Gençlik Merkezi’nde, İlçe Kaymakamı Onur Yılmazer, Belediye Başkanı İsa Çarkacı ve daire müdürlerinin de katılımıyla, salgın kurallarına riayet edilerek gerçekleştirilen toplantıda konuşan Vali Ömer Seymenoğlu’nun gündemindeki ilk konu kontrollü normalleşme ve dinamik denetim süreci oldu oldu.Vali Seymenoğlu konuşmasında “Yaşadığımız süreç kontrollü normalleşme, tam bir normalleşme değil. Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının kalkması, risk kalmadı anlamına gelmiyor. Son zamanlarda evlerde misafirlik olaylarının arttığını görüyoruz. Ne olur bunu yapmayalım, vatandaşlarımızı uyaralım. Tedbiri elden bıraktığımız anda risk seviyemiz yükselecektir. Bunları vatandaşlarımızla paylaşmamız lazım. Maskenin önemini, temizliğin önemini, mesafenin önemini anlatmamız lazım. Kafelerimizi lokantalarımızı açtık. Ne olur buralar daha çok dikkat etsin tekrar kapanmamak için her türlü tedbiri almaları gerekiyor. Tüm muhtarlarımızdan destek bekliyoruz. Bugüne kadar verdiğiniz destek için de teşekkür ediyorum” dedi.Toplantıda Şarkikaraağaç bölgesinde görev yapan kolluk kuvvetlerine de talimat veren Vali Seymenoğlu “Özellikle şehir dışından gelen araçlardaki yolcuların HES kodlarını muhakkak sorgulayalım” dedi.Vali Seymenoğlu’nun gündemindeki diğer bir konu ise KADES uygulaması oldu. Kadına yönelik şiddeti asla tasvip etmediklerini vurgulayan Vali Seymenoğlu “Şiddetin her türlüsüne karşıyız. KADES uygulaması hakkında vatandaşlarımızı bilgilendirelim, muhtarlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını istiyoruz” diye konuştu.Toplantıda traktörlerin reflektör kullanması konusunda da açıklama yapan Vali Seymenoğlu, “Traktörleri reflektörsüz kullanmayalım, reflektör olmaması gece, yağışlı ve sisli havalarda büyük risk oluşturuyor. Lütfen kurallara uygun olan araçlarla trafiğe çıkalım. Kaymakamlığımız çalışma yapacak ve kesinlikle reflektörsüz traktör kalmayacak. Bu konuda muhtarlarımızdan destek bekliyoruz” dedi.Son olarak ciddi bir tehlike haline gelen kuraklık hakkında bilgi veren Vali Seymenoğlu, “Kuraklık dünyayla birlikte ülkemizi de tehdit ediyor. Bu yüzden köylerimizde içme suyu sarfiyatını kontrol altına almamız gerekiyor. Bu yüzden köylerimizde sayaç kullanmayan hanelerimize sayaç takılması gerekiyor. Özel idaremiz böyle bir çalışma yapacak. Bu çalışma yapılana kadar köylerimizdeki sulara sahip çıkalım, kaynaklarımız azalıyor. Bu konuda herkesin desteği gerekiyor. Lütfen suyumuzu dikkatli kullanalım” şeklinde konuştu.Vali Ömer Seymenoğlu, ardından salonda bulunan muhtarların talep ve önerilerini dinledi.