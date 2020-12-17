ROSEMİX'TEN KREM, VAZELİN VE DOĞA KADAR SAF ORGANİK SABUNLAR!

Keçi Sütlü, Defne, Lavanta, Bıttım

Kremlerde şok kampanya! 6 TL'lik kremler 2'si 10 TL

VAZELİN

GENÇ BİR CİLT İÇİN SALYANGOZ ÖZLÜ KREM

DOĞA KADAR SAF ORGANİK SABUNLAR

Gül. Lavanta, Defne,Keçi Sütlü Zeytinyağlı ve Bıttım sabunları Rosemix reyonlarında sizi bekliyor. faydaları saymakla bitmiyor... Özellille bu sabunlar Egzama, mantar ve kepek gibi cilt sorunlarını geçirmesiyle biliniyor...

Adres:

Sipariş ve bilgi için telefon

Isparta'nın Gül ürünleri mağazası Rosemix'in , krem ve tamamen doğal oraganiksabunları büyük ilgi görüyor.Isparta'da Rosemix Natural Cosmetics tarafından üretilen doğal kozmetik serisi ürünleri ile bakımlı ve güzel bir cilde sahip olabilirsiniz.Rosemix'in kendi tesislerinde üretilen Gül, Lavanta ve aloe-vera özlü kremler içerdiği gliserin sayesinde cildinizi yağlandırmadan nemlendirir, canlılık kazanmasını sağlar. Kuru ve çatlamış cildinizi yumuşacık yapar ve yaraları iyileştirir.Kremlerin içeriğindeki e-vitamini barındıran küçük topçuklar sayesinde cilde sürüldüğünde, anında cilde nüfuz ederek cilt tarafından hızla emilir, E-vitamini bir antioksidandır ve yüzeysel olarak uygulandığında cildin nemlenmesine yardımcı olur. Yumuşaklık ve pürüssüzlük sağlar. Cildi dış etkenlere karşı korur. Cildinizin gün boyunca yenilenmesini sağlar.Rosemix vazelin saf ve ipeksi yapısı ile cildinizin kuru ve sert bölgelerini nemlendirerek mükemmel bir bakım yapar. Hoş kokusuyla manikür ve pedikür için mükemmel bir kremdir.Rosemix salyangoz özlü krem, gençleştirici özelliği gösteren salyangoz özü içermektedir. Güçlü formülü sayesinde hücre yenilenmesini hızlandıran bir antloksldandır. Cildinize hasar veren ve yaşlanma sürecini hızlandıran serbest radikaller ile savaşır. Ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olur. Kırışıklıkların giderilmesinde ve önlenmesinde kullanılır. Pürüssüz ve daha canlı bir cilde kavuşmak isteyenler için mükemmel bir bakım kremidirHem gülün cilt için faydalarından yararlanmak hem de doğal bir sabun istiyorsanız bu organik sabunlar tam sizin için,Doğal içeriklerleveipeksi birleşimi… Protein açısından zengin olan Keçi Sütü Sabunu, Alfa-Hidroksi asit içermesiyle cilt kanseri oluşumunu engelleyici etkilere sahiptir. Sivilce ve Akne oluşumuna kökten çözüm olanipeksi köpüğü ile aynı zamanda cildinizi nemlendirecektir. A vitamini yönünden zengindir ve yaşlanmayla savaşçı özellik taşır.Ayrıcaüretilmektedir.Rosemix'in yeni adresi ve iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.