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Isparta'da krem, vazelin ve organik sabun ürünleri Rosemix'te

Isparta'da krem, vazelin ve organik sabun ürünleri Rosemix'te
ISPARTA
G.Tarihi: 17.12.2020 18:47
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ROSEMİX'TEN KREM, VAZELİN  VE DOĞA KADAR SAF ORGANİK SABUNLAR!
Isparta'nın Gül  ürünleri mağazası Rosemix'in , krem ve tamamen doğal oraganik (Keçi Sütlü, Defne, Lavanta, Bıttım) sabunları büyük ilgi görüyor. Kremlerde şok kampanya! 6 TL'lik kremler 2'si  10 TL

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Isparta'da Rosemix Natural Cosmetics tarafından üretilen doğal kozmetik serisi ürünleri ile bakımlı ve güzel bir cilde sahip olabilirsiniz.
Rosemix'in kendi tesislerinde üretilen  Gül, Lavanta ve aloe-vera özlü kremler içerdiği gliserin sayesinde cildinizi yağlandırmadan nemlendirir, canlılık kazanmasını sağlar. Kuru ve çatlamış cildinizi yumuşacık yapar ve yaraları iyileştirir.

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 Kremlerin içeriğindeki e-vitamini barındıran küçük topçuklar sayesinde cilde sürüldüğünde, anında cilde nüfuz ederek cilt tarafından hızla emilir, E-vitamini bir antioksidandır ve yüzeysel olarak uygulandığında cildin nemlenmesine yardımcı olur. Yumuşaklık ve pürüssüzlük sağlar. Cildi dış etkenlere karşı korur. Cildinizin gün boyunca yenilenmesini sağlar.

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VAZELİN
Rosemix vazelin saf ve ipeksi yapısı ile cildinizin kuru ve sert bölgelerini nemlendirerek mükemmel bir bakım yapar. Hoş kokusuyla manikür ve pedikür için mükemmel bir kremdir.

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GENÇ BİR CİLT İÇİN SALYANGOZ ÖZLÜ KREM
Rosemix salyangoz özlü krem, gençleştirici özelliği gösteren salyangoz özü içermektedir. Güçlü formülü sayesinde hücre yenilenmesini hızlandıran bir antloksldandır. Cildinize hasar veren ve yaşlanma sürecini hızlandıran serbest radikaller ile savaşır. Ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olur. Kırışıklıkların giderilmesinde ve önlenmesinde kullanılır. Pürüssüz ve daha canlı bir cilde kavuşmak isteyenler için mükemmel bir bakım kremidir

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DOĞA KADAR SAF ORGANİK SABUNLAR
Hem gülün cilt için faydalarından yararlanmak hem de doğal bir sabun istiyorsanız bu organik sabunlar tam sizin için,

Gül. Lavanta, Defne,Keçi Sütlü Zeytinyağlı  ve Bıttım sabunları  Rosemix reyonlarında sizi bekliyor. faydaları saymakla bitmiyor... Özellille bu sabunlar Egzama, mantar ve kepek gibi cilt sorunlarını geçirmesiyle biliniyor...

Doğal içeriklerle Keçi Sütü ve Zeytinyağının ipeksi birleşimi… Protein açısından zengin olan Keçi Sütü Sabunu, Alfa-Hidroksi asit içermesiyle cilt kanseri oluşumunu engelleyici etkilere sahiptir. Sivilce ve Akne oluşumuna kökten çözüm olan Keçi Sütü Sabunu ipeksi köpüğü ile aynı zamanda cildinizi nemlendirecektir. A vitamini yönünden zengindir ve yaşlanmayla savaşçı özellik taşır. 

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Ayrıca kurumlar,şirketler, ve işyerleri için taşınabilir veya istenilen ebatlarda özel olarak ambalajlı kolonya üretilmektedir.
Rosemix'in yeni adresi ve iletişim bilgileri aşağıda verilmiştir.

Adres: Modernevler mahallesi 3102 sokak No:1-3 ISPARTA
Sipariş ve bilgi için telefon:  0 246 224 15 15 

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Isparta'da krem, vazelin ve organik sabun ürünleri Rosemix'te
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