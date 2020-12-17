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"EKONOMİ PATİNAJ YAPIYOR"

"EKONOMİ PATİNAJ YAPIYOR"
ISPARTA
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"EKONOMİ PATİNAJ YAPIYOR"

CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, ekonomik krizin artarak devam ettiğini belirterek, "Geçmişte yazar kasa atılmıştı. Şimdi ise insanlar avuçlarına iş, aş yazarak intihar ediyorlar, valilik önlerinde kendilerini yakıyorlar. Ve bunların hepsi görmezden geliniyor. Ekonomide çok farklı atılımlar yapabilecekken geriye gittiğimizi, zaman zaman patinaj yaptığımızı görüyorum" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, yaşanan ekonomik kriz ile iktidara gelen AKP hükümetinin yaşanan süreçte eskisinden daha kötü ekonomik kriz yaşanmasına sebep olduğunu belirtti.
Başkan Yalım Halıcı, bundan 30 yıl öncesi de ekonomik temelli sorunların konuşulduğunu dile getirerek, "Bundan 30 yıl öncesi konuşulanlarda hep eğitim temelli idi, ekonomi temelli konular idi. Sağlık temelli konular idi. Halen aynı şeyleri konuştuğumuzu görüyorum ve üzülüyorum, bu ülkenin bir evladı olarak. Şuan da CHP il başkanlığı yapan iki çocuk babası olarak çok üzülüyorum. Özellikle eğitim konusunda kaybettiğimiz yılların geri gelmeyeceğini görüyorum. Ekonomide çok farklı atılımlar yapabilecekken geriye gittiğimizi, zaman zaman patinaj yaptığımızı görüyorum. Evet, iyi olan yıllarımız oldu. Ama benim üzüntüm şu; başladığımız yere geri dönüyoruz. Mesela AKP iktidarından bu işi konuşursak, on sekiz yıl önce Bir ekonomik kriz ile gelen AKP iktidarı şuanda Türkiye' de yine benzeri bir ekonomik krizi bu topluma yaşatır ve konuşturur oldu" dedi.

CUMHURİYET HALK PARTİSİ'NİN İKTİDAR OLMASINA İHTİYAÇ VAR
2001 yılında yaşanan ekonomik krizde, dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in önüne esnafın yazar kasa fırlatmasını anımsatan Başkan Halıcı, "O gün ki ekonomik kriz şartlarında yazar kasa atıldı. Toplum ayağa kalkmıştı. Fakat bugün insanlar valiliklerin önünde kendilerini yakıyorlar. Avuçlarının içine iş- aş yazarak intihar ediyorlar. Ve maalesef toplumun büyük bir kısmı bunu görmezden geliyor. 2020 yılı Türkiye'sinde biz bunları konuşmamalıydık. Çok farklı atılımlar yapmış olmalıydık, demokratik anlamda, hukuksal anlamda, ekonomi, eğitim sağlık konularında maalesef çok daha kötü olduğumuzu görüyoruz. Bunun içinde Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar olmasına ihtiyaç var. Bizim bu günlerden kurtulmamız lazım. Bunun için de yeni vizyona, kadroya ve yeni bir enerjiye ihtiyaç var. Önümüzdeki dönemde artık bu kronik sorunlardan sıyrılmalıyız" diye konuştu.

YAŞANAN GELİŞMELER GENÇLERDE GELECEK KAYGISI OLUŞTURUYOR
Eğitimde yaşanan sorunlara da değinen Başkan Halıcı, şöyle devam etti:
"Eğitimde sıkıntılar bitmez. Ben temel sorunlardan bahsediyorum. Eğitim de devamlı kendini yeniliyor. Bakın korona hayatımıza yeni şeyler kattı. Uzaktan eğitim gibi. Evden çalışma gibi. Dolayısı ile bundan sonra nereye evrileceğimizi de bilmiyoruz. Ama Türkiye özellikle 1980 ihtilalinden sonra ne tam sanayi toplumu olabildi, sanayi toplumunun gerektirdiği adımları hukuksal kurumları oluşturabildi. Ne de şimdi dünyanın hızla bilgi çağına ilerlediğini görüyoruz. Ne yazık ki sanayi toplumundaki adımlarımız eksik olduğu için bilgi toplumuna da hazır değiliz. Ne ile karşı karşıya ol
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