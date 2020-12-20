ISPARTA'DA PAKETTE BALIK SİPARİŞİ PAKETTE GÖZDE BALIK

KURMA BALIK ( SALAMURA)



























































































salgını bitene kadar Gözde Balık ve Gözde Balık evi'nde pakette balık servisi devam ediyor.İsteyen pişmemiş temizlenmiş balık isteyene ızgarada yada tavada balık sipariş verebiliyor. Siz sadece hangi balık türü olduğunu söyleyin ve gerisini Gözde Balık ekibine bırakın! Kısa bir süre sonra siparişiniz sıcacık kapınıza gelsin!- Paket servis ve balık pişirme numaralarıdır.