COVİD-19 salgını bitene kadar Gözde Balık ve Gözde Balık evi'nde pakette balık servisi devam ediyor.
İsteyen pişmemiş temizlenmiş balık isteyene ızgarada yada tavada balık sipariş verebiliyor. Siz sadece hangi balık türü olduğunu söyleyin ve gerisini Gözde Balık ekibine bırakın! Kısa bir süre sonra siparişiniz sıcacık kapınıza gelsin!
KURMA BALIK ( SALAMURA)
Lakerda ve ve Sıraz Balığından yapılan salamura balıkta bulunmaktadır.
Telefon: (0246) 201 29 29 (0246) 218 52 57 - Paket servis ve balık pişirme numaralarıdır.