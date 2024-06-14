Isparta'da Koza Tekstil AVM'de Açılışa Özel %10 İndirim Fırsatı Devam Ediyor.

Isparta'nın en büyük iç giyim ve tekstil mağazası Koza Tekstil AVM, görkemli bir açılışla moda tutkunlarına kapılarını açtı. Çünür Mahallesi'nde yer alan mağaza, açılışa özel %10 indirim kampanyasıyla müşterilerine büyük bir fırsat sunuyor. Yoğun talep üzerine kampanya, bayrama kadar devam edecek.

Eşsiz Bir Alışveriş Deneyimi

Koza Tekstil AVM, moda dünyasının en yeni trendlerini ve en kaliteli ürünlerini sunmayı vaat ediyor. Müjde, Tutku, Berrak, Tutku Elit, Belinay, Poleren, Penti, Tatkan ve ASK gibi iç giyimin önde gelen markalarının koleksiyonları, toptan fiyatına perakende olarak satışa sunuluyor.

Bayrama Kadar %10 İndirim

Firma yetkililerinden aldığımız bilgilere göre, açılışa özel olarak tüm ürünlerde %10 indirim kampanyası bayrama kadar devam edecek, böylece müşteriler hem kaliteli ürünlere uygun fiyatlarla sahip olabilecek hem de bayram alışverişlerini ekonomik bir şekilde tamamlayabilecekler.

Ziyaret İçin Adres

Koza Tekstil AVM, iç giyimin ünlü markalarını ve yeni sezon modellerini Isparta halkıyla buluşturuyor. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen Koza Tekstil AVM'ye uğrayın. Mağazanın adresi: Çünür Mahallesi Batı Bulvarı No:102, Isparta.

Koza Tekstil AVM, açılışa özel %10 indirim kampanyasıyla tüm moda tutkunlarını bekliyor. Hem kaliteli hem de ekonomik alışverişin keyfini çıkarın!















































