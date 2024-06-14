KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’i Ziyaret Etti**

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e nezaket ziyaretinde bulundu. Isparta'ya bir dizi temaslarda bulunmak amacıyla gelen Tatar’a, Isparta Valisi Aydın Baruş, AK Parti Isparta Milletvekilleri Mehmet Uğur Gökgöz ve Osman Zabun, ve Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO) Başkanı Metin Çelik eşlik etti. Ziyarette belediye meclisi üyeleri de hazır bulundu.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın Isparta’yı ziyaretinden büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti. Başdeğirmen, “Sayın Cumhurbaşkanım, Isparta’mıza teşriflerinizle bizleri onurlandırdınız” diyerek, iki ülke arasındaki güçlü bağların altını çizdi. KKTC ve Türkiye’nin "tek millet, iki devlet" anlayışıyla dünyada önemli bir yer edindiğini belirten Başdeğirmen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın KKTC ile olan samimi ilişkilerine dikkat çekti. Başdeğirmen, “Cumhurbaşkanımızın sizlere olan desteğini yakından takip ediyoruz. Birlikte daha güzel günlere ulaşacağımıza inanıyoruz. Zor zamanları geride bırakarak bugünlere geldik. Rauf Denktaş’tan sonra sizler de en iyi hizmetleri sunarak bu noktaya geldiniz. Türkiye olarak her zaman yanınızdayız ve sizleri çok seviyoruz. Ziyaretinizden dolayı büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise Isparta ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki bağların daha da güçlenmesi temennisinde bulundu. Tatar, Isparta’nın Doğu Akdeniz’in en güzel adası olan Kıbrıs’a Antalya üzerinden sadece iki saatlik bir mesafede olduğunu vurguladı. Kıbrıs’ın, sadece Kıbrıs Türklerinin değil, Türkiye’nin de ortak davası olduğunu belirten Tatar, “Bu milli davamızın güçlenmesi, refahın artması için uluslararası camiayı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerçeğine daha da inandırmak için çalışmalarımızı tek vücut, tek yürek olarak sürdürmeliyiz. Isparta’da bu heyecanı görmek beni çok mutlu etti. Isparta halkının KKTC’ye olan sevgisi ve samimiyeti beni derinden etkiledi” dedi.Pandemi süreci, Ukrayna savaşı ve 6 Şubat depremlerine de değinen Tatar, Türkiye’nin büyük acıları sarma konusunda gösterdiği seferberliğe dikkat çekti. “6 Şubat’ta yaşadığımız büyük acıyı unutmak mümkün değil. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, büyük bir seferberlikle bu zorlukları aşmaya çalışıyor. Bu acı hepimizin acısıdır. İçinde bulunduğumuz koşullarda değerlerimize sahip çıkmalıyız. Isparta’nın sahip olduğu doğal güzellikler ve kültürel zenginlikler, burayı yaşamak için ideal bir yer yapıyor. Isparta gönlümde bir kez daha taht kurdu. Isparta halkına ve Kıbrıs Türk halkı adına sevgilerimi sunuyorum. Gönül birliğimiz bizim en büyük zenginliğimizdir ve bu zenginlik bizi geleceğe emin adımlarla taşıyacaktır” ifadelerinde bulundu.