2 ayda bir toplanan İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu Eylül ayı toplantısı Vali Aydın Baruş başkanlığında Isparta Ticaret ve Sanayi Odasında (ITSO) gerçekleştirildi. İl Tanıtım ve Geliştirme Kurulu 2021 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından “İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması” kapsamında oluşturuldu. Kurulun amacı Isparta’nın turizm değerlerinin kapsamlı bir şekilde tanıtımını yapmak ve turizmi 12 aya yaymak.Toplantıya tüm ilçe kaymakamları, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, ilçe belediye başkanları,TGA Destinasyon ve Tema Müdürü Mehmet Aydın Demir, ITSO Meclis Başkanı Osman Şahlan, ilgili kamu kurumu müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.Toplantının başında bir konuşma yapan Vali Baruş Isparta’nın turizm potansiyelinin değerlendirilmesi açısından toplantının önemli olduğuna vurgu yaparak toplantıda alınacak kararların Isparta için hayırlı olması temennisinde bulundu. Vali Baruş “Kültür ve turizm değerlerimizin hem Türkiye'ye hem de dünyaya tanıtılması açısından düzenli olarak 2 ayda bir yaptığımız toplantılarımızın Eylül ayı toplantısını başlatmış bulunuyoruz. Toplantımızın ilimiz açısından hayırlı olmasını diliyorum. Burada alacağımız kararların ilimizin kültür ve turizmin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Bu toplantılardaki amaç, Turizm alanında il genelindeki bütün paydaşların katılımı ile sağlıklı bir değerlendirme yapılması ve bunun kurul kararlarına yansıtılmasıdır. Kurul kararlarının da Bakanlığımıza intikal etmesi ile birlikte illerimizin potansiyelini daha iyi bir şekilde değerlendirilmesi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının portalından da bu faaliyetlerin duyurulmasıdır. Burada ele alınan kültür ve turizm değerlerimizin tüm dünyaya tanıtılarak ilimizdeki turizm sektörünün gelişimine katkı sağlamaktır” dedi.Ardından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 2021 ve 2022 yıllarında Isparta’nın tanıtımı adına gerçekleştirilen faaliyetlerin konu edildiği bir sunum gerçekleştirildi.TGA tarafından Isparta için yapılan çalışmalar hakkında bir sunum gerçekleştiren TGA Destinasyon ve Tema Müdürü Demir ise Isparta’nın 81 il içerisinde “İller ve Destinasyonlar Tanıtım Çalışması” projesi kapsamında yapılan çalışmalara en çok katkı veren il olduğunu söyledi.Sunumların ardından kurul üyeleri Isparta’nın tanıtımı ve geliştirilmesi adına görüş alış verişinde bulundu.