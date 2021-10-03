BURDUR'DA DEPREM...!



İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre merkez üssü Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Kestel köyü olan, Richter ölçeğine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Saat 10.15'te, 11.74 kilometre derinlikte kaydedilen deprem başta Kestel köyü ve Bucak ilçesi olmak üzere yakın çevrede de hissedildi. Depremin bölgede hasara neden olup olmadığı araştırılıyor.



BURDUR VALİLİĞİ'NDEN DEPREMLE İLGİLİ AÇIKLAMA

BASIN AÇIKLAMASI 2021/103



03.10.2021 tarihi saat 10:15 sıralarında merkez üssü Bucak İlçesi olan 4.2 şiddetinde deprem meydana gelmiştir.



Meydan gelen deprem kaynaklı herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur.