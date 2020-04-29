Isparta'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir köy karantinaya alındı

ISPARTA - Isparta'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında Gelendost ilçesine bağlı Keçili köyü karantinaya alındı.

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamada, Keçili köyünde 3 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Toplum sağlığının korunması amacıyla köyün 14 gün süreyle karantinaya alındığı kaydedilen açıklamada, "Köye giriş çıkışlar bu süre boyunca izne tabidir. Karara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesince idari para cezası ve adli işlem uygulanacaktır." ifadelerine yer verildi.



